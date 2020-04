Voici à quoi pourrait ressembler la PlayStation 5 en tenant compte du nouveau DualSense

Sony refuse de nous montrer le design final qui aura la nouvelle PlayStation 5et les fans s’impatientent. La révélation inattendue du DualSense, le contrôle de la console, a certainement calmé un peu notre anxiété, mais pas pour longtemps. Bien sûr, pour l’instant, il nous reste à discuter des nouvelles spécifications et de la décision d’abandonner plus de vingt ans d’histoire et de design qui avaient caractérisé les commandes de la PlayStation. Il reste encore beaucoup à dire, et pendant ce temps, les fans imaginent à quoi ressemblera la PS5 en suivant la conception du DualSense.

Nous vous recommandons également: Ceci est le nouveau DualSense, le contrôle PlayStation 5

Le site Let’s Go Digital en collaboration avec le designer Snoreyn a imaginé le design final de la PlayStation 5. Dans son modèle, le changement le plus radical est évident, car au lieu du noir de carbone classique auquel nous sommes habitués, on nous présente une console presque entièrement blanche. Beaucoup ont spéculé que ce serait la couleur de la PS5, une idée loin d’être folle.

Dans ce concept, la boîte a des lumières bleues sur les côtés, tandis que le logo PlayStation brille en argent au centre du squelette. D’un côté, il y aurait le lecteur optique Blue Ray où placer les disques, tandis que le ventilateur aurait des fentes sur le dessus.

Comme vous pouvez le voir, ce concept est très similaire à une PS4 Slim, uniquement avec le boîtier le plus fin et dans une couleur claire. C’est une idée intéressante, mais d’après ce que nous avons vu Sony essayer de faire sur sa prochaine console, le design semble peu plausible. À en juger par la conception finale inattendue du contrôleur, la console pourrait nous donner une surprise similaire. Pour l’instant, nous devons attendre qu’ils décident enfin de le révéler.

.