Voici à quoi ressemble Jason Voorhees sans le masque de Jason va en enfer

Le visage de Jason Voorhees révèle est devenu une tradition pour le vendredi 13 La série, mais une exception majeure a été le film de 1993, Jason Goes to Hell: The Final Friday, dans lequel le célèbre masque de hockey du tueur reste fusionné à la peau de sa tête.

Cette rupture avec la norme a un certain sens pour le slasher surnaturel d’Adam Marcus, voyant comment la forme physique de Jason n’obtient pas une énorme quantité de temps d’écran dans le film. Au lieu de cela, le personnage passe la majeure partie du film à sauter entre les corps et à en posséder d’autres afin de continuer ses tueries.

Mais bien que le film lui-même ne nous laisse jamais voir sous le masque, nous avons finalement eu un regard vif sur le visage de Jason dans le vendredi 13 2017: le jeu, et il est tout aussi grotesque que vous l’avez probablement imaginé.

En plus de manquer quelques dents, un œil et presque tout son nez, des parties du crâne de Jason sont entièrement exposées, suggérant que le fils de Mme Voorhees a connu des jours meilleurs.

Bien que Jason Goes to Hell ait été un succès au box-office, le public n’a pas bien réagi au manque de présence physique du personnage principal, et le film a été largement critiqué par les fans et les critiques.

Après cela, la série de films est restée en sommeil pendant le reste de la décennie, avant de finalement revenir avec Jason X en 2001. Le slasher de science-fiction a été suivi quelques années plus tard par Freddy vs Jason en 2003, puis en 2009, la franchise a reçu le redémarrer le traitement avec le titre clair vendredi 13.

Depuis lors, la série n’a pas encore fait son chemin dans les cinémas, en partie à cause d’une bataille juridique en cours entre le scénariste Victor Miller et le réalisateur Sean S. Cunningham, mais si les reportages de l’année dernière ont raison, alors nous pourrions être de simples mois loin de voir une résolution du conflit.