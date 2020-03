Voici à quoi ressemble la femme avec le plus de tatouages ​​sur le visage qui a décidé de les enlever

Sur son visage, il avait plus de 200 tatouages

Lidia Reyes était connue comme la femme avec le plus de tatouages ​​sur son visage en Europe, mais a décidé de mettre son titre de côté et a commencé un traitement pour les enlever au laser, au total il y avait environ 270 tatouages ​​à enlever.

Avec plusieurs publications de son compte instagram, il a documenté son processus. Il a également déclaré qu’il ne ferait aucun tatouage sur son visage puisqu’il a décidé de nettoyer 90% d’entre eux dans cette zone.

“Je me suis fatigué d’eux (tatouages) et comme mon corps, je porte et enlève autant de fois que je veux.” Commenta Lidia.

Que pensez-vous de sa décision? Le processus de suppression du tatouage au laser est généralement plus douloureux que d’en faire un. Sans aucun doute, c’est une décision courageuse de Lidia et cela vaut la peine de voir plus de gens.

