Voici à quoi ressemble la «fille aux yeux verts» de National Geographic. L’icône du réfugié

18 ans après être devenu une pochette emblématique

Le Palacio de Gaviria de Madrid présente actuellement une exposition intitulée “Les femmes, un siècle de changement” à travers National Geographic Spain. L’exposition photographique a pour thème le passé, le présent et l’avenir des femmes dans le monde et comment elles ont changé au cours des cent dernières années. L’exposition a ouvert ses portes le 3 mars et se terminera le 31 mai.

Parmi les photographies sélectionnées figure “La fille afghane” qui a été reconnue pour son importance mondiale. L’image a été prise par Steve McCurry en 1984 et est devenue la couverture du numéro de 1985 du magazine. Dans le salon de Madrid, la jeune fille cherche 18 ans plus tard, pour une autre photo d’elle prise en 2002.

La fille afghane, nommée Sharbat Gula, n’avait aucune idée de l’icône mondiale qu’elle était devenue. Précisément en 2002, National Geographic a organisé une réunion entre le photographe et Gula qui, cette année-là, avait déjà 3 enfants. Steve a pris le temps de prendre une autre photo à nouveau, évoquant cette belle couverture.

La photographie originale a été prise dans un camp de réfugiés afghans en raison de la guerre dans ce pays. Juste après cette photo, Gula s’était marié et était retourné vivre dans une ville en Afghanistan.

Il a une fois tenté de s’échapper de son pays car il a été appris qu’il y a 4 ans, il avait été arrêté au Pakistan pour avoir une fausse identification de ce pays. Il vit actuellement de nouveau en Afghanistan, où l’on n’en sait pas plus que l’icône des réfugiés.

