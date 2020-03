Voici à quoi ressemble le nouveau coronavirus lorsqu’il attaque une cellule humaine

Au Mexique, nous venons d’entrer dans la phase deux de la propagation du SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, ce qui signifie que nous devons mettre en œuvre des mesures de précaution plus sévères, en d’autres termes, rester à la maison, si c’est dans nos possibilités, avec plus de zèle et d’être plus rigoureux avec notre hygiène.

Vous vous êtes sûrement demandé à quoi ressemblait ce nouveau coronavirus pendant que vous tuez la course de taureaux, eh bien, grâce à l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses des États-Unis (NIAID), il nous parvient un ensemble d’images qui nous montrent à quoi ressemble le virus attaquant une cellule humaine, grâce à un microscope électronique.

Il convient de noter que les couleurs ne sont pas réelles et que les images ont été rehaussées par les couleurs au NIAID Research Center de Fort Detrick, Maaryland. Selon le NIAID, les images montrent des centaines de particules du virus du SRAS-CoV-2 à la surface d’une cellule humaine, prises à partir d’un patient américain, lorsqu’il entre dans un état d’apoptose, également connu sous le nom de mort cellulaire.

Comme vous pouvez le voir, les virus sont minuscules (un coronavirus générique mesurant entre 120 et 160 nanomètres de diamètre). Cela signifie qu’ils sont trop petits pour être vus avec un microscope optique et seulement observables avec un microscope électronique. À IFL Science, ils expliquent que les microscopes électroniques utilisent des électrons pour imager, scanner un échantillon avec un faisceau d’électrons et enregistrer ce qui est réfléchi.

Pour ceux qui ne le savent pas encore, le coronavirus est composé d’un peu plus d’un seul brin d’ARN recouvert d’une bicouche lipidique et de pics protéiques. Les coronavirus sont très similaires génétiquement, y compris ce pathogène responsable de cette pandémie et Ils tirent leur nom des pointes de protéines en forme de couronne.

Voici les images capturées par le microscope NIAID:

