Voici à quoi ressemblent différentes villes du monde en quarantaine

Bien que la mise en quarantaine soit une mesure temporaire pour lutter contre la propagation du coronavirus et que tout redevienne normal, il semble que le mode de vie humain ait changé à jamais. Il y a inévitablement un sentiment commun d’étrangeté continue. Quelque chose qui s’accentue lorsque vous devez inévitablement sortir et acheter quelque chose ou travailler si vous le faites par nécessité. Les rues vides crient que nous faisons partie d’un film de science-fiction. Il est étrange de voir Mexico, le beau monstre de plus de 22 millions d’habitants, avec des rues fantômes. Et comme elle, des millions de villes dans le monde l’accompagnent.

En tant que projet de documentation collaborative étonnant, Postandfly, une chaîne YouTube dédiée à capturer le monde du point de vue des drones, a publié une vidéo intitulée Un monde en quarantaine qui montre différentes villes du monde en ces jours d’isolement physique. Dans la vidéo magnifique et surréaliste, des monuments importants, des places, des lieux de loisirs communs et des plages vides sont montrés pour montrer au monde le nouveau visage des villes. Celui qui ne serait possible de voir que dans ces circonstances tristes et inhabituelles.

“Postandfly et sa communauté ont entrepris de réaliser des tirs de drones depuis nos maisons, pour documenter la quarantaine dans le monde”, écrivent-ils dans la description de la vidéo. Postandfly est une initiative créée par Trasicio Sañudo Suárez, en charge de la post-production, du montage et de la couleur de la vidéo. Pour l’instant, il en est à ses premières heures de publication et compte un peu plus de deux mille reproductions.

Cette vidéo est le premier volume publié par Postandfly, mais elle a l’intention de sortir plus. La chaîne a une initiative collective dans laquelle différents auteurs sont invités à faire partie de ces vidéos. Donc, si vous avez un drone et que vous souhaitez documenter votre ville ou votre ville en quarantaine, vous pouvez consulter les instructions dans cette vidéo.

Dans les commentaires d’un monde en quarantaine, il y a des réflexions intéressantes des utilisateurs. «C’est une excellente idée, et quel père qui collabore entre de nombreux auteurs. Je vous remercie de beaux clichés qui invitent à réfléchir sur notre présence sur Terre », Commente un abonné. “Vide spectaculaire et étrange. Il transmet la situation que nous vivons. Villes en silence. Merci Tarsicio ”.