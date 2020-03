Voici à quoi ressemblerait la fusion entre Kakashi de Naruto et Vegeta de Dragon Ball Z

Ce fanart incroyable imaginez une fusion dans le style de Dragon ball entre deux des personnages les plus aimés par les fans de ces deux univers: Kakashi Hatake de Naruto et Vegeta, le prince des Saijayin, de Dragon Ball Z. Il ne serait pas très difficile de baptiser ce nouveau personnage, et sa puissance ne serait pas facile à égaler.

Fan de Dragon Ball Z et de Naruto de ceux qui ne se battent pas pour savoir quelle est la meilleure série, mieux a décidé d’unir ces deux univers dans un crossover épique plus ambitieux que le MCU. La danse Metamorana Vegeta et Kakashi Sensei ont fusionné pour créer la légendaire et puissante Kageta.

Malgré le fait que leurs personnalités soient complètement opposées, puisque Kakashi est insouciant alors que Vegeta ne pense qu’à garder la race Saijayin au sommet, ils ont des traits similaires. Par exemple, les cheveux hérissés de Kakashi avec un peu de pompadour ont toujours eu une saveur Dragon Ball, tandis que son visage est similaire à celui de Vegeta.

L’illustration conserve les caractéristiques les plus caractéristiques de chaque personnage et présente très bien les détails. Par exemple, l’œil Sharingan de Kakashi est clairement visible sur le visage du personnage. La forme des cheveux est clairement inspirée de Vegeta, tandis que la couleur est celle de Kakashi, un gris pâle. L’armure n’est pas loin non plus, car elle présente une combinaison de la tenue ninja du sensei avec l’armure du prince Saijayin. Les épaulettes de Kakashi sont également visibles.

Avez-vous aimé cette fusion et ce croisement épique entre Naruto et Dragon Ball Z? Quels autres personnages de ces univers feraient une bonne fusion avec la danse Metamorana? Dites-le nous dans les commentaires.

