Voici à quoi ressemblerait Naruto dessiné dans le style de Adventure Time

Pouvez-vous imaginer un croisement épique entre Naruto et Adventure Time? Eh bien, c’est ici, et deux de nos séries préférées se sont jointes ce beau fanart qui nous fait découvrir le joli Naruto Uzumaki illustré dans le pur style de Adventure Time.

Le garçon avec le renard à neuf queues à l’intérieur de lui s’est promené dans le royaume doux pour montrer à tout le monde son chemin de ninja. Et il n’est pas parti seul, mais a invoqué le terrible chef Toad qui est plus qu’un crapaud, le chien de compagnie de Finn.

Ce gentil fanart nous présente Finn de Temps d’aventure avec la tenue caractéristique de Naruto Naruto Shippuden, car en plus de son costume orange à rayures noires et de sa bande du Village cachée parmi les feuilles, il porte sur son dos le parchemin d’invocation caractéristique du vieux Jiraiya. D’autre part cette jolie illustration caractérise Jake le chien comme Gamabunta, le crapaud en chef. En plus des rayures bleues sur son visage, Jake a une pipe dans la bouche caractéristique du crapaud en chef.

Ce fanart répond à notre désir de voir un croisement entre deux de nos séries préférées de tous les temps, et il le fait très bien. Les détails de chaque personnage sont là (y compris les moustaches du renard à neuf queues sur le petit visage de Finn) et il résume l’animation de chaque franchise en excellente illustration. Que pensez-vous? Aimez-vous ce Finn Uzumaki? Quels autres crossovers épiques aimeriez-vous voir? Dites-le nous dans les commentaires.

