Voici à quoi Robert Downey Jr. pourrait ressembler au Hawkeye du MCU

Comment démarrer au mieux la semaine de travail? Fan-art plus fantastique du canon de fan-art fantôme du fandom Marvel? Mandem, j’ai ce qu’il vous faut.

Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblerait Robert Downey Jr Oeil de faucon, vous avez peut-être imaginé quelque chose comme ça. L’utilisateur Instagram @mercmonster a repensé à quoi ressemblerait Iron Man s’il prenait l’arc et la flèche. Et vous pouvez voir par vous-même ci-dessous:

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Ce n’est pas la première œuvre d’art Marvel que j’ai couverte à We Got This et je doute que ce sera la dernière. Auparavant, l’autre moitié créative avait réalisé à quoi ressemblerait Scarlett Johansson dans les vêtements de Loki, tandis que plus récemment, un autre utilisateur symbolisait le retour potentiel de Sam Raimi au genre de super-héros dans Doctor Strange dans le Multivers de la folie – c’était mon préféré.

Maintenant, dans un souci d’équité, si quelqu’un pouvait brouiller un dessin / peinture Microsoft de Jeremy Renner dans le costume d’Iron Man, ce serait houle. Ignorant le fait que j’ai fait exactement la même blague dans l’article de Scarlett Loki. Le swap dont je parle dans cet article n’a rien d’humour par nature. Sans parler de quelqu’un qui a presque certainement attiré Renner Oeil de faucon comme Iron Man déjà. Donc, à part réutiliser mes propres blagues et lutter désespérément pour trouver quelque chose d’original à dire, je dirais que les travaux de la semaine ont brillamment commencé.

Laissez un commentaire si vous avez l’un de vos propres favoris fan-art, que ce soit lié au MCU ou quelque chose de complètement indépendant. C’est strictement familial. Je ne veux pas que vous sillonniez les parties les plus sombres de la sphère Tumblr pour trouver une autre de vos fictions inspirées de Mark Ruffalo. Nous pouvons être meilleurs que ce peuple.