Voici «Albanta», la série Flooxer axée sur un camp avec Pol Monen, Kimberly Tell et Eva Llorach

Atresmedia continue de miser sur la production de séries destinées à sa plateforme en ligne. FormulaTV sait exclusivement que Flooxer prépare «Albanta», un série de 6 chapitres de 25 chapitres en cours de post-production. Le tournage, qui est déjà terminé, a eu lieu à l’été 2019 à Peguerinos, une municipalité de la province d’Ávila.

Kimberley Tell et Pol Monen, comme Olivia et Abel dans ‘Albanta’

Ce sera tout au long de cette année 2020 quand Albanta sortira, un thriller mystère produit par Lucky Road dans lequel rien n’est ce qu’il semble et la constante tourne à travers ses chapitres Ils garderont les téléspectateurs collés à l’écran. Mais qu’est-ce que Albanta? C’est le nom du camp où se déroule cette série, dont la scène est le principal protagoniste de l’histoire.

Voici le camp d’Albanta

Albanta est un endroit isolé dans le monde dont le but est que les adolescents se connectent, émotionnellement et physiquement, à la nature, à la vie communautaire et à la conscience de soi. Le camp retrace l’histoire d’adolescents confrontés à leurs peurs et leurs traumatismes dans ce lieu mystérieux loin de tout ce qu’ils savent jusqu’à présent. Des activités de groupe organisées par un mentor sont organisées comme la construction de leurs propres abris, l’apprentissage de la langue des oiseaux ou s’orienter la nuit dans la forêt.

Le camp «Albanta»

Comme dans tout camp, dans celui-ci il y a aussi des règles, seule celle d’Albanta est un peu plus exigeante. Aucun appareil électronique n’est autorisé ici, pas même la montre-bracelet Les personnages peuvent porter. Il est également interdit de franchir les limites du camp sans autorisation. Le non-respect de ces règles peut entraîner des conséquences fatales.

Le casting et le synopsis

Bien que, comme nous l’avons déjà vu, le protagoniste de cette histoire soit le camp d’Albanta, FormulaTV a également connu le casting de la série. Kimberley Tell et Pol Monen donneront vie à Olivia et Abel, tandis que Lucia Martin jouera la Caroline. Font également partie de l’équipe artistique d’Eva Llorach comme Idalia et Pep Llopis comme Didac, complétant le casting des jeunes Javier Ruesga (Audrey) et Jorge Clemente (Marcos), qui répètent à Flooxer après “ Plus de 100 mensonges ”.

Eva Llorach est Idalia dans ‘Albanta’

Gonzalo a passé un mois à Albanta, un camp de réadaptation pour adolescents souffrant de problèmes tels que la toxicomanie, une faible estime de soi ou l’intimidation. Quand il est parti, il s’est suicidé. Un an après, sa sœur Olivia décide d’entrer dans le camp avec un objectif clair: il veut chercher les raisons qui ont poussé Gonzalo à se suicider. Cependant, il ne sera pas facile pour lui d’approcher la vérité car il semble qu’Albanta ait d’autres plans pour elle et le reste de ses habitants.

Le haut niveau de la série Flooxer

‘Albanta’ est l’un des formats les plus ambitieux de Flooxer avec une production extraordinaire. Avec cette série, votre catalogue continue d’ajouter des séries de qualité qui ont une bonne réception du public et des critiques. Tout comme cela s’est déjà produit avec des projets tels que “ Plus de 100 mensonges ”, “ Paquita Salas ”, “ Les gens parlent ”, “ Terror.app ” ou “ Looser ”, “ Albanta ” vise à devenir un succès et y parvient sûrement.

