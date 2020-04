– Voici ce que dit Colate à propos de la vidéo controversée de Paulina Rubio

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Il y a des jours, Paulina Rubio est devenu une tendance dans les réseaux sociaux après qu’une vidéo est devenue virale qui a demandé à ses fans de rester à la maison pour éviter plus d’infections à coronavirus.

Cependant, “The Golden Girl” a fait plusieurs erreurs et a été confondu en parlant et en chantant, provoquant des critiques et des ridicules parmi les internautes.

Plus tard, Rubio a posté un clip avec lequel il a précisé qu’il prenait ses erreurs avec un très bon sens de l’humour et qu’il n’accordait pas d’importance aux commentaires négatifs.

À la surprise de beaucoup, Nicolás Vallejo Nágera, ex-mari de l’interprète, s’est exprimé devant la vidéo controversée de la mère de son fils.

Lors d’une conversation avec l’agence de presse espagnole Europa Press, Colate a été interrogé sur la vague de mèmes avec Paulina.

L’homme d’affaires a admis avoir vu le clip à plusieurs reprises et a déclaré que la façon dont la pop star est montrée “est inquiétante”.

“Malheureusement je l’ai vu, plusieurs fois je fais un effort pour ne pas voir des choses que je n’aime pas mais dans ce cas je pense qu’ils m’ont envoyé environ 300 fois et malheureusement je l’ai vu. C’est un sujet triste et inquiétant, c’est un sujet qui me bouleverse et m’inquiète beaucoup, ça ne me surprend pas, mais c’est évidemment triste “, a-t-il dit.

Vallejo pense que l’attitude de Paulina n’était pas intentionnelle. “Je ne pense pas non plus qu’il faisait ce qu’ils disent qu’il faisait.” Mais il est clair que le comportement et son état ne sont pas bons et je pense qu’il devrait faire quelque chose “, a-t-il dit.

Lorsque le journaliste a déclaré à Colate que la célébrité avait tourné une deuxième vidéo avec humour en reprenant la critique, il a déclaré: “Je la connais mieux que quiconque et c’est un sujet qui m’attriste et m’inquiète beaucoup, mais je ne peux rien faire.”

D’un autre côté, Nicolás était sincère et assure qu’il veut mettre fin à la bataille avec Paulina Rubio pour le bien de Andrea Nicolás, leur fils en commun, il est donc prêt à conclure un accord.

“Eh bien, c’est quelque chose que j’essaie depuis plus de neuf ans, j’ai abandonné la serviette depuis longtemps, je sais que même si c’est logique et raisonnable, cela n’arrivera jamais.”

“Il doit y avoir des changements, pour ma part les portes sont toujours ouvertes pour faire des choses raisonnables pour la personne que nous avons en commun, mais les espoirs et les espoirs ne sont pas très élevés”, a-t-il déclaré.

Colate a également évoqué la crise que connaît la pandémie de COVID-19 dans le monde. Bien que l’homme de 48 ans passe l’internement à Miami à côté de son fils, il ne cesse de s’inquiéter de la situation critique qui traverse son pays natal, l’Espagne.

«Les chiffres ne sont pas aussi scandaleux qu’ailleurs. Je suis revenu ici le 11 mars et je suis complètement enfermé depuis un mois… La situation ici n’est pas aussi grave que ce qui se passe en Espagne. C’est pourquoi je suis plus conscient de ma famille là-bas et parce que j’aime plus l’Espagne », a-t-il conclu.

