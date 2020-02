Voici ce que Kris Jenner aime faire quand elle a un jour de congé

Ce n’est un secret pour personne que Kris Jenner a beaucoup dans son assiette. Non seulement elle est une star de la réalité, productrice, auteur et PDG, elle sert également de «momager» pour les six carrières de ses enfants.

Étant donné que Jenner a une tonne de responsabilités, il est presque impossible pour elle d’avoir un jour de congé ou même un temps d’arrêt pour elle-même.

Kris Jenner | Lars Niki / . pour WSJ. Magazine Innovators Awards

Bien qu’elle aime avoir un style de vie occupé, Jenner se retrouve à avoir besoin d’une pause, et quand elle le fait, c’est ce qu’elle aime faire.

Jenner a récemment expliqué l’importance de prendre une pause après une longue journée de travail

Le simple fait de penser à tout ce que Jenner fait en une journée nous rend épuisés.

Depuis que sa famille est devenue célèbre, la vie de la momager n’a pas cessé. En plus d’être un génie des relations publiques avec la capacité de tourner et de créer des nouvelles à partir de presque n’importe quoi, Jenner supervise également toutes les carrières et les entreprises de ses enfants – tout en réalisant un bénéfice de 10%.

En plus de tout cela, la star de la réalité filme également Keeping Up with the Kardashians tous les jours, parcourt le monde pour parler à différents événements, négocie des accords de marque pour sa famille, et assiste à des réunions jour après jour.

Bien qu’elle aime rester occupée et être la meilleure maman, il y a des moments où Jenner veut juste s’asseoir et prendre une pause.

Bien que sa routine semble ne jamais s’arrêter, Jenner a récemment déclaré à Kourtney Kardashian – pour le site Web de la star de la vie, Poosh – qu’elle faisait une pause bien méritée à la fin de chaque journée de travail, qu’elle appelle un “vin vers le bas”.

«Je pense qu’en tant qu’êtres humains, nous nous épanouissons dans la routine», a-t-elle dit à sa fille aînée. «Je pense que les routines sont très importantes pour que les gens aient une sorte de chose, un rituel, soit ils le font au début de la journée. C’est aussi très important… de pouvoir se détendre. Et le mien est un vin en baisse. “

Jenner a plus tard clarifié sa boisson de choix après que Kourtney ait répondu en disant qu’il s’agissait en fait plus d’une «vodka en baisse».

Elle prend une pause de temps en temps de momager

Bien qu’elle s’assure de se détendre après une longue journée de travail, les vacances sont quelque chose dont Jenner profite rarement.

Bien qu’elle puisse facilement prendre un jour de congé de ses fonctions de momager, Jenner préfère rester occupée et tirer le meilleur parti de ses jours.

Bien qu’elle aime avoir des choses à faire, Jenner a parfois pris une journée de congé.

Bien que la plupart des gens utilisent leurs jours de congé pour rattraper le sommeil et les travaux ménagers indispensables, la star de la réalité utilise des séjours pour passer du temps en tête-à-tête avec ses petits-enfants.

“L’autre jour, nous avons fait des cookies”, a déclaré la matriarche Keeping Up With the Kardashians à Us Weekly. “Nous allons faire du shopping. J’emmène Mason faire du shopping avec moi [and] faites les choses en tête-à-tête. »

Même lors d’une récente entrevue avec Good American, la marque de vêtements de Khloé Kardashian, Jenner a révélé que passer du temps avec ses petits-enfants ou rester à la maison est ce qu’elle fait habituellement chaque fois qu’elle a un jour de congé.

“Oh mon Dieu, je suis un homme à la maison, donc si j’ai un jour de congé, je suis généralement à la maison ou je visite l’un de mes petits-enfants.”

Bien que s’absenter ne soit pas une chose constante pour Jenner, elle profite définitivement de ces jours chaque fois que l’occasion se présente.