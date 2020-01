Voici ce que les fans de «Star Wars» pensent de la rumeur ridicule selon laquelle George Lucas pourrait revenir à «Star Wars» si Disney lui donne le plein contrôle

Avec toute la controverse entourant Star Wars: The Rise of Skywalker, il n’est pas surprenant que des rumeurs volent. L’une de ces affirmations folles est que le créateur original de Star Wars, George Lucas, pourrait revenir pour faire plus de films si Disney lui donne le plein contrôle. Voyons s’il y a du vrai dans cette théorie et ce que les fans en disent.

George Lucas et Bob Iger | Richard Harbaugh / Disneyland Resort via .

Certains fans pensent que Disney doit ramener George Lucas pour réparer «Star Wars»

Bien que les modérateurs du subreddit aient jugé la rumeur fausse, les fans ont toujours engagé un débat à ce sujet.

“Je serais absolument RAVI de retrouver Lucas”, a écrit un fan de Reddit. «Les choses que lui, Filoni et Favreau pourraient réaliser… Ce serait f * cking IMPRESSIONNANT. Peut-être qu’il pourrait même obtenir le ST [sequel trilogy] être frappé du canon! “

La base de fans de Star Wars se divise en ce qui concerne la trilogie suivante (The Force Awakens, The Last Jedi et The Rise of Skywalker). Beaucoup de fans l’adorent, mais beaucoup le détestent également. Les téléspectateurs débattent souvent de ce qui devrait ou ne devrait pas être canon.

“Je serais heureux de cela parce que ce n’est pas comme s’il dirigeait, et c’est la clé de la qualité des films Star Wars”, a ajouté un autre Redditor. «Il devrait avoir un contrôle créatif complet, pas un contrôle d’écriture / réalisation, ce qui est différent. Il est le gars avec des idées, et si les suites sont quelque chose dont il faut partir, Disney a désespérément besoin de réparer le désordre qu’ils ont créé. “

De nombreux fans qui n’aiment pas les trilogies suivantes aimeraient voir Lucas revenir pour créer plus de films Star Wars similaires à la trilogie originale (A New Hope, Empire Strikes Back et Return of the Jedi).

Certains fans ont quelques autres idées concernant le retour de Lucas

“J’adore le revoir, mais j’espère non pas en tant que réalisateur mais en tant que mentor de quelqu’un de digne”, a ajouté un autre Redditor.

L’autre côté du débat découle de l’aversion pour la trilogie préquel de Star Wars (La Menace fantôme, L’attaque des clones et La vengeance des Sith).

“George Lucas est un grand visionnaire, mais les préquels ont eu le plus de mal du point de vue du dialogue / de l’action”, a expliqué un Redditor. “Je serais ravi de voir plus de son apport dans les futurs films.”

De nombreux fans ont peur qu’un Lucas avec un contrôle total puisse mettre l’Univers Star Wars en danger pour plus du dialogue douloureux qu’ils ont vu dans la trilogie préquelle.

Que les fans soient là pour ça ou non, il ne semble pas qu’un retour se produira de si tôt.

Y a-t-il une part de vérité dans la rumeur selon laquelle George Lucas pourrait revenir à «Star Wars»?

À ce stade, l’idée que George Lucas pourrait revenir et prendre le contrôle total de Star Wars n’est que pure spéculation. Disney a acheté Lucasfilm au créateur en 2012 pour 4,05 milliards de dollars. Ce n’est un secret pour personne que Lucas n’est pas content de savoir où Disney va avec Star Wars depuis lors.

Il “n’a pas caché sa déception”, a écrit le PDG de Disney, Bob Iger, à propos de Lucas dans ses mémoires Le tour d’une vie: une leçon apprise de 15 ans en tant que PDG de la Walt Disney Company via CNet.

Le site Web d’origine qui rapportait ces informations a été retiré du sous-crédit en raison d’un manque de sources. Il n’y avait pas de citations ou de liens qui soutenaient les données, donc à ce stade, il semble que Lucas ne reviendra pas pour reprendre Star Wars, sauf s’il est dans un rôle de consultation.

