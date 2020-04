Voici ce que vous devez savoir sur la dépression

Mexico.- La dépression est le trouble qui se caractérise par l’existence d’un sentiment de tristesse suffisamment intense pour interférer dans le développement des activités habituelles, génère également une image d’anxiété, de peur diffuse et de sentiments de culpabilité ou de manque d’estime de soi.

La dépression se distingue de la tristesse par la durée de chacun, la dépression peut durer des jours, des mois et même des années, tandis que la tristesse peut durer quelques minutes ou quelques heures, selon Fernanda Rico, psychologue et psychanalyste à la Fondation APTA.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il s’agit d’un trouble mental fréquent et on estime qu’il affecte plus de 300 millions de personnes dans le monde; Elle affecte également les femmes plus que les hommes.

Les causes de la dépression varient chez les personnes, cependant, certains facteurs qui déclenchent ce trouble influencent, par exemple, les antécédents personnels ou familiaux, l’obsession, les attaques de panique, l’insécurité, les hallucinations, les fausses croyances, selon le Manuel Merck des informations médicales générales.

Chez les personnes âgées, les facteurs qui influencent l’apparition de ce trouble et sont les maladies, l’apnée du sommeil, la maladresse, la perte de concentration ou de mémoire, ont tendance à se sentir inutiles et coupables, en plus ils perdent tout intérêt pour ce qui est généralement agréable ou satisfaisant et ont une perte ou un gain de poids.

Un spécialiste peut diagnostiquer la dépression en fonction des symptômes ou de l’existence d’antécédents personnels ou familiaux de dépression, et évalue également les facteurs sociaux, psychologiques et biologiques.

Certains des traitements utilisés pour ce trouble sont des médicaments ou des antidépresseurs, la psychothérapie et, dans certains cas, la personne peut être admise dans un hôpital psychiatrique.

À cet égard, l’OMS a produit des manuels sur les interventions psychologiques brèves pour traiter la dépression, dont “Facing Problems Plus (PD +)”, qui explique l’utilisation de l’activation comportementale, la formation à la relaxation, le traitement des résolution de problèmes et renforcement du soutien social.

Actuellement, il existe différentes façons de trouver de l’aide, même sur les réseaux sociaux, il existe des algorithmes qui détectent les signes avant-coureurs à travers des mots clés tels que “Je veux mourir”, “Je ne peux plus”, entre autres, selon Edilberto Peña de León , spécialiste en neuropsychiatrie.

Ainsi, l’utilisateur qui utilise ces mots recevra des cours d’aide pour communiquer avec un expert ou des pages d’aide psychologique apparaîtront. (ntx)

