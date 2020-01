Voici combien il en coûtera pour protéger Harry et Meghan une fois qu’ils vivront en Amérique du Nord

Prince

Harry et Meghan Markle ont juré de devenir financièrement indépendants de

Reine Elizabeth. Les deux ont fait

une déclaration à couper le souffle plus tôt dans la semaine, annonçant leur intention

«prendre du recul» en tant que membres de la famille royale. L’annonce a provoqué un tollé majeur parmi

le public, certaines personnes étant du côté des Sussex et d’autres non.

Les deux auraient toujours une sécurité financée par l’État pendant leur transition. Mais combien cela coûtera-t-il pour les protéger en Amérique du Nord?

Le prince Harry et Meghan Markle | Dan Istitene / Pool / .

Harry et Meghan prennent officiellement un «recul» par rapport à la vie royale

Le couple a fait une annonce choquante pour commencer 2020 – ils prévoient de “prendre du recul” d’être royaux. Meghan et Harry ont eu du mal à être sous les yeux du public depuis leur mariage. Les médias ont attaqué Meghan sans relâche, et de nombreux membres du public ne pensent pas qu’elle se compare à Kate. Meghan et Harry ont déposé une plainte contre plusieurs tabloïds britanniques, qui n’a fait qu’ajouter de l’huile sur le feu. Et après que les deux ont décidé de passer six semaines en réconfort lors de leur voyage à Vancouver, en Colombie-Britannique, ils ont réalisé qu’ils voulaient maintenant vivre une vie moins publique.

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. »- Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 8 janvier 2020 à 10h33 PST

Les deux envisagent de devenir financièrement indépendants

Une partie de l’annonce du couple était qu’ils prévoyaient de devenir financièrement indépendants de la reine tout en la soutenant. À l’heure actuelle, le mode de vie du couple est financé par la reine, qui est financée par l’argent des contribuables. Donc, oui, le mariage de plusieurs millions de dollars du couple a été essentiellement payé par le peuple du Royaume-Uni. Meghan et Harry ont ensuite rénové leur immense maison, connue sous le nom de Frogmore Cottage, pour près de 2 millions de dollars – un chiffre qui a également été largement financé par les contribuables. Maintenant, les deux prévoient de ne plus utiliser l’argent des contribuables pour leur mode de vie. Mais tout ne sortira pas de leurs propres poches.

Leur niveau de sécurité coûte environ 1 million de dollars par an – et pourrait probablement coûter plus cher en Amérique du Nord

Le duc et la duchesse de Sussex continueraient à être financés par la reine (donc, les contribuables) pour leurs détails de sécurité. Et selon le journaliste britannique Rob Shuter, protéger le couple royal n’est pas bon marché. “Un million de dollars par an est le chiffre que j’ai obtenu de la société de sécurité”, a déclaré Shuter lors de Good Day New York le 9 janvier. Cependant, maintenant qu’ils devront s’adapter à une toute nouvelle situation de vie, les détails de sécurité pourraient coûter même plus. Et les contribuables ne seraient certainement pas heureux de financer une famille qui ne veut même pas se considérer comme une redevance. “Elle pourrait devenir l’une des femmes les plus détestées de Grande-Bretagne”, a déclaré Shuter.

De nombreux contribuables ont un problème avec le départ du couple

Si Meghan et Harry choisissent de quitter la famille royale, il

signifie essentiellement que

l’argent du contribuable a été dépensé pour le couple alors qu’il n’aurait jamais dû l’être.

Leur mariage et la rénovation de leur maison ont coûté des millions, et maintenant, ils ne veulent pas

être attaché au nom plus loin. Naturellement, de nombreux contribuables ont contesté

avec le départ du couple. Et bien que Meghan et Harry prétendent qu’ils ne le sont pas

quitter complètement la famille royale, on ne sait pas comment cette supposée répartition 50/50

fonctionne réellement. “Ce n’est jamais arrivé avec succès auparavant”, royal

commentateur Eloise Parker a dit Good Day

New York. Le temps nous dira si Meghan et Harry peuvent être les premiers à faire

ça marche.