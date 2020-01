Voici comment ce personnage agira après l’arrestation

How to Get Away With Murder reviendra dans quelques mois pour conclure sa sixième et dernière saison. Avant son retour, une des stars de la série a révélé certaines choses auxquelles nous devrions nous attendre à son retour.

Alerte spoiler: cet article contient des spoilers majeurs sur la sixième saison de Comment échapper au meurtre.

(L-R) Jack Falahee et Aja Naomi King sur «Comment s’en tirer avec le meurtre» | Mitch Haaseth via .

Comment s’est terminée la finale de la saison 5 de la mi-saison?

La finale de la mi-saison a été pleine de révélations explosives. Asher (Matt McGorry) s’est révélé être la taupe et avait allumé le reste du Keating 5. Il a également essayé d’amener le reste du groupe à allumer Annalize (Viola Davis).

Ils n’étaient pas trop enthousiastes et Asher s’est retrouvé mort à la fin de l’épisode. De plus, nous ne pouvons pas oublier qu’à la fin de l’épisode, Wes Gibbins (Alfred Enoch) est de retour et apparemment il est vivant!

Comme on le voit dans les flash-forward révélés précédemment, Connor (Jack Falahee) et Michaela (Aja Naomi King) ont été arrêtés. À la fin de la mi-saison, nous savons qu’ils étaient interrogés sur la mort d’Asher.

Voici ce que Jack Falahee dit de ce qui se passera ensuite

L’acteur a déclaré à TV Line: “Il ne s’en sort pas bien. Quand nous revenons en avril, il reprend presque immédiatement après [Connor has been arrested]. Ses parents se présentent. Ils s’impliquent et apprennent ses crimes présumés, et ils ont beaucoup à dire à ce sujet. »

Bien que Falahee ne puisse pas révéler exactement les super spécificités, il a dit que Connor est “très inquiet pour Michaela, car ils ont été séparés les uns des autres en détention.”

Alors, qu’arrivera-t-il à Connor et Michaela? Vont-ils obtenir des offres? Il semble que ce sera le cas, mais il y aura des différences. Falahee a expliqué: «Je peux dire qu’on leur propose des offres de plaidoyer. Que ce soit ou non le même accord de plaidoyer, je ne peux pas dire. Mais pour Connor, il a été celui du groupe qui a essayé de sortir, et cela ne s’est jamais produit. Et maintenant que tout s’écroule, il s’en sort très mal. »

How to Get Away With Murder reprend le 5 avril 2020 et terminera sa dernière saison. La finale de la série sera diffusée le 14 mai 2020.