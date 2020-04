Voici comment Dacre Montgomery de Stranger Things pourrait ressembler à la torche humaine des Quatre Fantastiques

L’artiste numérique Bobby_Art s’est récemment rendu sur Instagram pour nous montrer à quoi la star de Stranger Things, Dacre Montgomery, pourrait ressembler à la torche humaine. C’est une simple image de l’acteur en train de faire naître la combinaison avec ses bras qui commencent à tourner au feu, mais c’est certainement efficace.

Bien sûr, avec l’acquisition de Fox l’an dernier par Disney, Marvel peut désormais intégrer Les quatre Fantastiques dans le MCU et les rapports tourbillonnent depuis un certain temps maintenant que John Krasinski et Emily Blunt sont les premiers à jouer Reed Richards AKA Mr. Fantastic et Susan Storm AKA the Invisible Woman. Quant aux deux autres membres de l’équipe, on peut deviner qui va accrocher ces rôles, mais Montgomery a certainement montré son arrogance sur Stranger Things en jouant Billy Hargrove et il a une certaine expérience dans le genre d’action après avoir été dans le redémarrage des Power Rangers à partir de 2017. En d’autres termes, le Zac Efron du pauvre homme est plus que capable de jouer à Human Torch et cet impressionnant fan art en est un autre rappel.

Lors du panel Hall H des Marvel Studios au San Diego Comic-Con l’année dernière, Fantastic Four n’était pas inclus dans la liste de la phase 4, mais le président Kevin Feige a confirmé que le projet était en développement. Ils doivent prendre leur temps avec la franchise, mais comme si vous incluez l’horrible film du début des années 90, Fantastic Four est 0 pour 3. Les films réalisés par Tim Story du milieu des années 2000 avaient quelques qualités de rachat, bien sûr, mais ils étaient en grande partie des films de super-héros jetables et loufoques qui n’ont pas laissé d’impression.

Puis il y a eu le redémarrage voué à l’échec en 2015 par le réalisateur Josh Trank. Les bandes-annonces ont taquiné une version plus sombre et plus fondée de la première famille de Marvel, mais ce que nous avons obtenu était un film lent et ennuyeux plein de montage saccadé, de mauvaises perruques et d’une fin sans inspiration. Kevin Feige et co. savoir ce qu’ils font à ce stade, cependant. Douze ans, 23 films et plus de 22 milliards de dollars plus tard, j’espère qu’ils pourront enfin réussir. Ils ont déjà tourné autour de Spider-Man, et je parie que Les quatre Fantastiques est la suivante.