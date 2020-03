Voici comment faire la quarantaine de Tom Sandoval

Le barman expert Tom Sandoval de Vanderpump Rules a présenté sa version de la boisson «quarantini» désormais populaire, qui comprend quelques ingrédients acidulés et savoureux.

Tom Sandoval | Banque de photos Dia Dipasupil / Bravo / NBCU via .

Sandoval a organisé une vidéo de démonstration de sa magnifique cuisine à domicile. Il a salué les fans et a immédiatement fait ce qu’il fallait. “Mais d’abord, je vais me laver les mains”, a-t-il dit en jetant quelques pompes de savon dans ses mains et en moussant.

Alors que certaines personnes ont inventé des chansons à chanter pendant qu’elles se lavent les mains pour s’assurer qu’elles les lavent suffisamment longtemps, Sandoval a chanté son air de signature, «T.I.P.» Il a même modifié les paroles en soulignant “ne touchez pas en public, COIV-19, nous devons aller au-dessus!”

C’est la «quarantaine» de Sandoval

Le cocktail de Sandoval est assez simple à préparer et il a montré aux téléspectateurs un moyen rapide et facile de mesurer les ingrédients. Vous aurez besoin de vodka, d’un pot d’olives et d’un pot de cornichons. Assurez-vous que les deux condiments contiennent le jus. Sandoval a également partagé ce hack. «Et puis l’un d’eux», montre-t-il une bouteille d’eau en plastique vide à la caméra. “Si vous n’avez pas de shaker, vous en avez un, non?” Assurez-vous que la bouteille d’eau a également le couvercle.

La bouteille d’eau sert également de mesureur. Sandoval verse d’abord la vodka jusqu’à la première crête ou ligne de la bouteille d’eau. Il convient de noter que la bouteille de vodka Sandoval possède un bec verseur qui rend la distribution de l’alcool dans la bouteille d’eau beaucoup plus facile et plus propre. Pas de bec verseur? Un petit entonnoir ferait également l’affaire.

Ensuite, Sandoval ajoute du jus de cornichon qui est versé sur la deuxième ligne de la bouteille d’eau. “Tout le monde a des cornichons qui traînent”, remarque Sandoval. Enfin, complétez avec du jus d’olive. Il surmonte la bouteille avec le couvercle et secoue. Il se déverse dans le verre et ajoute trois olives.

Pas un fan de cornichons? Essayez ces idées

Alors que le cocktail de Sandoval est probablement délicieux, d’autres versions de la quarantaine remplissent également Internet. Une personne a fait remarquer sur le post de Sandoval qu’une quarantaine avec des éléments renforçant le système immunitaire serait bien. Une autre version comprend de la vodka (ou du gin), du citron et du miel. Garnissez le verre à martini de vitamine C écrasée, puis remplissez un shaker de glace, selon le chef novice. Versez 3 oz de vodka (ou de gin), 2 oz de jus de citron frais pressé et 1 cuillère à soupe de miel dans un shaker. Secouez et passez dans un verre à martini. Garnir avec un zeste de citron.

Vous voulez du piquant? Essayez l’intensité verte. Cela comprend 2,5 oz de vodka, 0,5 oz de sirop simple, 0,5 oz de jus de citron vert, 4 feuilles de basilic et 1 tranche de jalapeno. Mettez tout sauf le jalapeno dans un shaker. Verser dans un verre et garnir de jalapeno.

Une autre alternative rafraîchissante (et quelque peu «saine») est le Martini Pamplemousse. 1,5 oz de gin, 1,5 oz de jus de pamplemousse, 0,25 oz de sirop simple et 2 brins de romarin. Mélanger les ingrédients (sauf le romarin) dans un shaker à martini réfrigéré et décorer avec le brin de romarin.

Bien sûr, vous pouvez toujours simplement renommer votre boisson préférée en «quarantaine». Le martini à l’espresso, le martini à la poire et le martini au basilic et au concombre sont également une délicieuse façon d’essayer de faire une pause dans la folie.