Voici comment Henry Cavill pourrait ressembler au Wolverine du MCU

Suite à la rumeur selon laquelle Marvel Studios envisage Henry Cavill pour le MCU Carcajou, le fan-artiste populaire BossLogic s’est rendu sur les réseaux sociaux pour nous montrer son idée de l’apparence du casting hypothétique.

À l’heure actuelle, les preuves semblent encore assez minces selon lesquelles l’ancien acteur de Superman pourrait être le prochain à brandir les griffes d’adamantium, la rumeur remontant en grande partie à un seul rapport non confirmé d’une chaîne YouTube isolée.

Tout de même, il faut dire que le nouveau fan art de BossLogic présente un cas intéressant pour Cavill, suggérant que si Marvel ne regarde pas actuellement la star de Witcher pour le rôle, ce n’est peut-être pas la pire idée d’apporter son nom dans la conversation. .

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, l’illustration montre Cavill en train de balancer les cheveux de la marque Logan, avec des étiquettes de chien suspendues à son cou. Puisqu’il est torse nu, nous pouvons également voir qu’il a subi de nombreux coups, y compris quelques blessures par balle, pas que cela semble le déranger beaucoup.

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Tout de même, nous ne placerions pas d’argent sur Cavill pour décrocher le rôle pour l’instant. D’une part, beaucoup de fans font maintenant pression pour un Wolverine plus court plus conforme aux bandes dessinées, et le Cavill 6′1 ″ ne correspond pas exactement à la description.

De plus, en voyant comment le Logan du MCU y sera vraisemblablement à long terme, vous pouvez imaginer que Marvel recherche probablement quelqu’un un peu plus jeune que Cavill, qui n’est actuellement qu’à quelques mois de la date de 37. (pour comparaison, Hugh Jackman avait 31 ans lorsque les premiers X-Men sont sortis).

En tout cas, peu importe sur qui Marvel s’installera pour la prochaine Carcajou, vous pouvez garantir que le choix fera l’objet d’un examen minutieux en ligne et presque certainement d’une petite réaction des fans. En attendant, Cavill vient de commencer le tournage de la deuxième saison de The Witcher, qui devrait arriver sur Netflix l’année prochaine.