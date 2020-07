Voici comment J.J. Abrams change le monde de la science-fiction

De nos jours, vous ne pouvez pas regarder un film ou une émission de télévision sans voir J.J. Le nom d’Abrams y est attaché, en particulier tout ce qui relève du genre science-fiction. Depuis le tout début de la carrière d’Abrams, il a montré qu’il aime les choses liées à la science-fiction, qu’il s’agisse de créer des émissions de télévision originales comme Lost and Fringe ou de sauter au cinéma et de redémarrer deux des franchises de science-fiction les plus appréciées, Star. Trek et Star Wars. Abrams semble vouloir chaque projet de science-fiction à son actif, et il pourrait bien l’obtenir.

Que vous pensiez qu’il est un grand réalisateur / producteur ou non, vous ne pouvez pas nier qu’il est toujours là sur ces types de projets, pour le meilleur ou pour le pire. D’une certaine manière, il a transformé et revitalisé les films de science-fiction au fil des ans et nous a ramené Star Trek et Star Wars. Même si vous détestiez ses redémarrages des deux franchises, vous pouvez toujours apprécier le fait qu’elles sont au moins de retour dans une certaine mesure (et vous pouvez acheter tous les nouveaux produits).

Selon Inverse, Abrams a ramené ces franchises « à la manière d’un savant fou » et « mis les mauvais cerveaux dans ses recréations, et les deux franchises ont payé le prix de leurs résurrections ». Il a reçu un contrecoup pour la médiocrité des deux « redémarrages », du moins selon les critiques, mais en réalité, faire appel aux fans de ces franchises n’a jamais été le plan d’Abrams. Ce qu’il voulait, c’était faire des films que tout le monde pouvait apprécier, même s’ils n’étaient pas déjà fans, et ça a marché.

Abrams a parlé de Star Trek dans le livre de 2016, Fifty-Year Mission et a déclaré: « Cela n’essayait pas de plaire uniquement aux fans de Star Trek. Il essayait de plaire aux gens. S’ils se trouvent être des fans de Star Trek, tant mieux. Des films en général, mieux. «

Il ne s’agit pas de faire un chef-d’œuvre cinématographique pour Abrams, il veut juste raconter une histoire, et si le scénario est un peu biaisé pour certaines personnes, ça va. Quoi qu’il en soit, il change le paysage de la science-fiction, même si vous n’êtes pas d’accord avec son travail. Il n’est peut-être pas le meilleur conteur mais au moins il sait à quoi il veut que ses films ressemblent et avec tous les projets sur lesquels il a travaillé, il a un peu l’expérience. De Lost, Alias, Fringe, Person of Interest et maintenant Westworld, à Super 8, la franchise Cloverfield, Mission Impossible, Star Trek et Star Wars, il a tout fait et tout le monde à Hollywood le veut. Il doit donc faire quelque chose de bien.

Il y a un domaine qu’Abrams n’a pas touché cependant, et ce sont les films de super-héros, mais cela change aussi. Le Guardian a rapporté l’année dernière que la société de production d’Abrams, Bad Robot, avait conclu un accord de 250 millions de dollars avec la production de télévision et de films pour WarnerMedia, ce qui signifie que nous pouvions voir Abrams percer dans le monde de la franchise de super-héros parce que WarnerMedia possède D.C.Comics. Il est déjà prêt à produire Justice League Dark Series pour HBO Max.

« Les produits Abrams sont lisses, pacy, passionnants et techniquement à la pointe de la technologie, mais à l’exception de quelques marques stylistiques (ooh, lens flare!), Pouvez-vous l’appeler un innovateur lorsque ses plus grands succès ont été avec les histoires d’autres personnes? » Le Guardian a écrit, et ils n’ont pas tort. En fin de compte, Abrams est un plaisir pour les gens, mais est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Cela dépend si vous êtes un critique ou juste un de ces fans qui aiment les films et ne se soucient pas de ces choses.

Selon Slashfilm, Abrams a un « œil attentif pour comprendre pourquoi un film ou une série bien-aimé fonctionne et comment il peut s’appuyer sur cela. C’est une chose que d’embrasser la nostalgie, mais c’est une autre chose d’utiliser cette nostalgie comme carburant créatif. Même Abrams » des œuvres originales, comme Lost et Super 8, ressemblent à des remix délibérés de films qui le passionnent déjà. C’est ce qu’il fait. «

Plus récemment, Abrams a exprimé le souhait de s’éloigner des franchises et de se lancer dans des projets plus originaux. « J’ai écrit des choses au cours de la dernière année », a-t-il déclaré à Digital Spy. « L’un d’eux est une émission que nous venons de mettre en place avec HBO et il y a autre chose. Ce sont des histoires originales et des choses que je suis vraiment excité de voir, parce que j’avais l’impression de ne rien redémarrer. »

« Vous savez, je me sens incroyablement chanceux de m’être impliqué dans des choses que j’aimais quand j’étais enfant », a-t-il également déclaré à People. « En fait, même Westworld, pour lequel nous sommes ici ce soir, est l’un d’eux. Mais je ne ressens aucun désir de recommencer. J’ai l’impression d’en avoir fait assez pour que je sois plus excité. travailler sur des choses qui sont des idées originales que peut-être un jour quelqu’un devra redémarrer. «

Abrams a actuellement 11 projets annoncés qu’il produira en 2021 et six en 2022, dont une émission de télévision qu’il a écrite intitulée Demimonde, qui est en pré-production. Il semble qu’il passe la plupart de son temps à la télévision pour le moment, car il a également des émissions de télévision Lovecraft Country et Little Voice, qui sont toutes deux en post-production en ce moment.

Abrams est l’un des cinéastes et producteurs de films les plus prolifiques en ce moment, et nous ne pouvons qu’espérer qu’avec un saut de projet en projet, Abrams nous donnera quelque chose de vraiment incroyable, que ce soit pendant les frénésie nocturnes ou sur les grands écrans argentés des théâtres. Mais de toute façon, nous pouvons à peu près deviner que ces futurs spectacles ou films d’Abrams porteront sur la science-fiction. S’il vous plaît, plus de reflets d’objectif!

