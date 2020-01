Voici comment les équipes de la NBA ont rendu hommage à Kobe Bryant lors des matchs de dimanche

Des équipes se sont mises pour Mamba.



Dimanche, aucune sphère n’aurait pu ressentir l’impact de la mort de Kobe Bryant plus que la NBA et les équipes qui étaient chargées de prendre le feuillus peu après l’annonce de la mort de Kobe Bryant.

Alors que l’annulation totale des matchs de la ligue dimanche semblait être l’une des principales demandes des fans, un tel résultat n’aurait pas pu être envisageable. En réponse, cependant, les équipes de la ligue ont choisi d’honorer le Black Mamba en détenant des violations de 24 secondes et 8 secondes en l’honneur des numéros de maillot n ° 8 et n ° 24 de Bryant. Naturellement, les foules se sont rassemblées à travers les arènes captées par la tendance, offrant à Kobe une ovation debout à chaque fois.

“Tout le monde est assez ému à propos de la tragédie avec Kobe”, a déclaré l’entraîneur Gregg Popovich à San Antonio, où les Spurs ont accueilli les TornotoRaptors. “Nous savons tous à quel point il était un grand joueur, mais il est allé au-delà du grand jeu. C’était un compétiteur – cela n’a pas son égal. C’est ce qui l’a rendu en tant que joueur si attrayant pour tout le monde – cette concentration, cette compétitivité, cette volonté pour gagner. Et plus important encore que cela, nous ressentons tous un profond sentiment de perte pour ce qu’il représentait pour nous tous à bien des égards, et tant de millions de personnes l’aimaient pour tant de raisons différentes. C’est juste une chose tragique . “

À Atlanta, les Hawks ont connu un revirement rapide lorsque le gardien Trae Young a fait ses débuts avec un maillot n ° 8, s’agenouillant sur la ligne de faute pour laisser le compte à rebours après le coup d’envoi avant de passer à son n ° 11 habituel.

