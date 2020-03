Voici comment les jumelles AR de Super Nintendo World fonctionneront – / Film

On ne sait pas trop quel pourrait être le nouveau calendrier pour l’ouverture du très attendu Universal Studios Super Nintendo World terre, car le coronavirus empêchera presque certainement son dévoilement prévu à Universal Studios Japan plus tard cet été. Mais en attendant d’en savoir plus, regardons ce que le parc réserve à ses visiteurs.

Plus précisément, un brevet récent a révélé comment les jumelles AR de Super Nintendo World fonctionneront, avec un composant interactif du monde réel qui sonne comme une explosion.

Orlando Park Stop a découvert un brevet déposé le mois dernier par Universal, intitulé «Système et méthode de visionneuse à réalité mixte», qui comprend des images et des explications sur le fonctionnement des multiples stations jumelles dans le parc. Si vous avez déjà joué à Super Mario 3D Land, vous connaissez probablement les jumelles / télescopes qui jonchent le jeu, que Mario peut parcourir pour obtenir un aperçu du terrain.

Les versions qui seront dans le parc auront un composant de réalité augmentée, où vous pourrez probablement voir des personnages numériques de Nintendo superposés à des images du monde réel lorsque vous regardez à travers. L’image ci-dessus montre un exemple d’un invité regardant une grange physique, mais voyant une version AR d’un cheval devant lui. Mais il y a aussi un composant de réalité virtuelle: dans cet exemple, lorsqu’un utilisateur zoome le plus loin possible dans la porte de la grange, les jumelles passent de AR à VR, révélant une fausse scène numérique se déroulant derrière la porte. Je ne sais pas exactement comment cette technologie va être utilisée dans le parc, mais je peux imaginer un scénario dans lequel vous regardez à travers les jumelles et voyez un tuyau, par exemple, et zoomez dessus pour voir des personnages cachés se déplacer à l’intérieur .

Le wiki de Super Mario 3D Land souligne que les joueurs peuvent utiliser les jumelles pour trouver des crapauds cachés, “et si les crapauds sont aperçus, ils jetteront des objets tels que des médailles d’étoiles, des champignons à 1 place ou même des super étoiles”. Il y a également un élément interactif dans ce parc (avec Power Up Bands), il est donc facile d’imaginer regarder à travers la version physique des jumelles à Universal et repérer des endroits spéciaux où aller pour obtenir des points bonus dans le jeu.

Orlando Park Stop souligne également que la technologie AR fonctionnera à partir de plusieurs points de vue en même temps, conduisant à ce qui pourrait être l’aspect le plus cool de tout cela: un élément physique où vous pourriez avoir un impact sur quelqu’un d’autre de l’autre côté du parc:

Un exemple est donné où les utilisateurs doivent remplir virtuellement un réservoir d’eau en utilisant un bouton pendant que leur vue est agrandie sur le réservoir dans la vraie vie. Une fois le réservoir rempli, les invités seraient récompensés en voyant une réponse virtuelle, comme un animal généré par ordinateur qui boit dans le réservoir, ou, même une conséquence réelle, comme des invités dans la zone étant éclaboussés avec de l’eau réelle.

Nous devrons voir à quel point cet effet de l’eau sera important, car j’imagine que les gens seraient assez énervés s’ils étaient complètement trempés. Mais c’est un concept sympa, et je suis curieux de voir ce que Super Nintendo World a d’autre dans son sac… en supposant qu’il puisse être lancé bientôt.

Articles sympas du Web: