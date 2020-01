Voici comment Margot Robbie pourrait ressembler à Elsa dans un film figé en direct

Des nouveaux Congelé 2 le fan art a fait surface cette semaine et cela nous donne une idée de l’apparence de la star de Suicide Squad Margot Robbie si elle était interprétée comme une version live-action d’Elsa. Non pas qu’il existe de véritables plans pour une adaptation en direct du film d’animation à succès, mais cela ne fait pas de mal de jeter un coup d’œil à ce qui pourrait être un jour si Disney décidait de l’essayer. Ce qui, à en juger par leur récent bilan, pourrait bien le faire.

En tout cas, comme vous pouvez le voir dans la galerie ci-dessous, la star de The Wolf of Wall Street est bien adaptée pour le rôle et cette pièce complète bien celle que nous avons eu d’Emilia Clarke en tant qu’Elsa l’autre mois. En effet, ce n’est pas comme si Mouse House aurait du mal à trouver quelqu’un pour jouer le rôle s’ils décidaient de poursuivre une adaptation en direct, et Clarke et Robbie seraient d’excellents candidats.

Voyez par vous-même ci-dessous, car nous avons également inclus le morceau d’Emilia au cas où vous l’auriez manqué:

Bien sûr, Elsa est déjà apparue en live-action, même si ce n’était pas dans un film gelé. Au lieu de cela, c’était dans la saison 4 de la série télévisée à succès Once Upon a Time, où elle a été animée par Georgina Haig de Fringe. Bien que la scénariste / réalisatrice de Frozen 2, Jennifer Lee, l’ait déjà déclarée non-canon, elle a quand même donné aux fans un aperçu de ce à quoi cela pourrait ressembler si le film d’animation devait faire le saut dans le monde de l’action en direct.

En tout cas, nous pouvons au moins avoir hâte de revoir Elsa sous sa forme typique lorsque Congelé 3 arrive dans les théâtres. Certes, le studio ne l’a pas encore officiellement annoncé, mais avec les taquineries mises en place dans la suite et son impressionnant box-office, il n’y a aucune raison de penser qu’ils ne le feront pas.