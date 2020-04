Voici comment Naruto, Sasuke et Sakura ressembleraient à des dresseurs Pokémon

Naruto et Pokemon sont deux de nos franchises préférées de tous les temps, et c’est toujours une bonne surprise lorsque nous rencontrons un crossover créé par des fans. Parfois, ils échangent les styles d’animation de différents animes, ou fusionnent deux personnages, mais d’autres fois, ils mélangent complètement les éléments de leur série préférée. Comme ce fanart, qui imagine Naruto, Sasuke et Sakura en tant que dresseurs de Pokémon Palette Town.

L’utilisateur u / mromcl a recréé l’équipe 7 du ninja du village caché parmi la lame comme s’il s’agissait d’entraîneurs Pokémon. Nous pouvons voir que bien que les vêtements de Naruto, Sasuke, Sakura et Kakashi ne changent pas du tout, le ninja a maintenant son animal de compagnie fidèle à ses côtés, avec un Pokeball dans ses mains.

Tandis que Naruto a un petit Kurama recréé comme un PokémonLes autres membres de l’équipe ont un animal de compagnie de l’anime Ash Ketchum. Et l’illustrateur a très bien choisi le Pokémon qui accompagne chaque personnage Naruto. Sasuke est accompagné d’un Houndoom grossier et féroce, qui, comme son entraîneur, a la capacité de manipuler le feu.

Sakura apporte une Chansey à ses côtés, un Pokémon bienveillant qui veut toujours aider les autres, faisant référence au Jutsu guérisseur kunoichi. L’infirmière Joy est toujours accompagnée d’une personne. De son côté, Kakashi sensei a capturé un Greninja, un Pokémon de sixième génération aussi habile au combat que son propriétaire.

.