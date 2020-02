Voici comment ‘The Mandalorian’ a filmé ses combats spatiaux

Un superviseur de production visuelle pour The Mandalorian a révélé comment la série Star Wars a filmé ses combats spatiaux.

Malgré sa première sur le service de streaming de Disney, The Mandalorian a conservé la qualité d’un film théâtral de Star Wars. Une des parties les plus impressionnantes de The Mandalorian selon les fans était les combats spatiaux viscéraux de la série. Le Mandalorian a présenté des tonnes de combats spatiaux d’une intensité incroyable, il est donc juste que les fans soient curieux de savoir comment ils se sont déroulés.

Ian Milham, superviseur de la production visuelle pour ILM Visual Effects, s’est rendu sur Twitter pour montrer comment les scènes de combat spatial dans The Mandalorian ont été filmées. Comme prévu, la réponse est tout aussi amusante que décourageante!

Pour les combats spatiaux, nous avons peuplé la scène de lasers et d’explosions dans différents quadrants et distances, les avons connectés à des boutons personnalisés sur l’iPad et avons laissé le réalisateur se rendre en ville. Comme jouer à X-Wing contre TIE sur un écran de 70 pieds. pic.twitter.com/HwnccQ2ukp

– Ian Milham (@Monkey_Pants) 25 février 2020

Dans le gif joint au tweet, vous pouvez voir à quel point la technologie est sensible car l’écran est instantanément rempli de lasers lorsque les boutons sont pressés sur l’iPad. Le Mandalorian présentait certaines des technologies d’effets visuels les plus excitantes que l’industrie ait vues depuis des années. La majorité du spectacle a été tournée sur une grande scène sonore qui avait un écran à 360 degrés qui projetait tous les lieux. Dans le gif vu ci-dessus, la même technologie exacte de la scène sonore est utilisée pour la scène spatiale.

Voici le synopsis officiel de The Mandalorian:

Après les histoires de Jango et Boba Fett, un autre guerrier émerge dans l’univers Star Wars. Le Mandalorien se situe après la chute de l’Empire et avant l’émergence du Premier Ordre. Nous suivons les péripéties d’un seul tireur dans les confins de la galaxie loin de l’autorité de la Nouvelle République.

Le Mandalorien met en vedette Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog et Nick Nolte. La série Star Wars a été écrite par Jon Favreau, qui sert également de producteur exécutif aux côtés de Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson. Karen Gilchrist est également à bord en tant que co-productrice exécutive.

Dave Filoni a réalisé le premier épisode de The Mandalorian et d’autres épisodes de la série Star Wars ont été dirigés par Thor: le réalisateur de Ragnarok Taika Waititi, la star de Jurassic World Bryce Dallas Howard, le réalisateur de Dope Rick Famuyiwa et la réalisatrice de Jessica Jones Deborah Chow.

Le Mandalorian est désormais disponible exclusivement sur Disney Plus. La deuxième saison de la série Star Wars sortira en streaming en octobre.

Source: Ian Milham