Voici comment Timothée Chalamet pourrait ressembler au nouveau Loki du MCU

Dans le monde des films indépendants, il y a une blague en cours que les fans et les critiques ont exploitée – si vous voulez faire un film, il vaut mieux présenter la performance de Lucas Hedges ou de Timothée Chalamet (ou dans le cas de Lady Bird en 2017 , tous les deux). En fait, nous ne serions pas surpris si vous avez, à un moment donné, mélangé les deux (voici un guide pratique pour les différencier), mais vous vous souvenez peut-être aussi de Chalamet lors de ses récentes apparitions dans The King and Little Women.

Et avec la rumeur selon laquelle l’acteur ferait bientôt le saut dans le monde des superproductions, un graphiste a décidé de le réinventer comme l’un des personnages les plus espiègles de l’univers cinématographique Marvel. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, l’artiste numérique BossLogic a récemment visité Instagram pour partager un post qui dépeint Chalamet comme un jeune Loki, avec le costume vert émeraude et le casque à cornes du personnage.

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Pour être honnête, maintenant que nous l’avons vu, si la poussée se concrétise, Timothée Chalamet pourrait certainement devenir une version plus jeune de l’anti-héros bien-aimé de Tom Hiddleston. Et avec plusieurs rapports disant que Hiddleston est sur le point de quitter la franchise bientôt et que Kid Loki est sur le point de le remplacer en tant que nouveau dieu filou du MCU, nous pourrions simplement voir cela se concrétiser dans un proche avenir. Après tout, le plan actuel est apparemment que Kid Loki fasse ses débuts dans l’émission Loki, avant d’avoir un rôle plus important dans Thor: Love and Thunder.

Nous sommes curieux cependant, avec un Loki La série télévisée devrait faire ses débuts sur Disney Plus, pensez-vous que Timothée Chalamet pourrait retirer la partie, ou la ressemblance passagère avec Tom Hiddleston ne vous suffit-elle pas? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!