Voici comment Tom Holland pourrait regarder dans un redémarrage vers le futur

L’artiste fandom populaire et utilisateur de Twitter BossLogic a publié son point de vue sur ce à quoi Tom Holland ressemblerait en tant que Marty McFly dans un Retour vers le futur redémarrer.

Bien sûr, l’image exceptionnellement convaincante (vue ci-dessous) n’est pas la première que nous ayons entendu parler de la Hollande dans Back to the Future. Une récente vidéo deepfake a interprété l’acteur de Spider-Man en tant que Marty aux côtés de son collègue de Marvel Cinematic Universe, Robert Downey Jr., en tant que Doc Brown. Comme on pouvait s’y attendre, cela a immédiatement créé un cri en ligne significatif pour que Holland joue dans un redémarrage de la populaire série de science-fiction des années 1980. Et ce n’est pas la première fois non plus. Les fans réclament plus d’aventures avec Marty et Doc depuis un certain temps maintenant.

Malheureusement, autant nous aimerions tous voir le slinger Web préféré d’Hollywood que Marty McFly, le producteur Bob Gale est beaucoup moins enthousiaste à l’idée. Bien qu’il ait été systématiquement abordé pour redémarrer ou étendre Retour vers le futur, Gale est resté catégorique sur le fait que la série ne continuera pas tant qu’il vivra et respirera. Lors d’une récente discussion sur BBC News, il a déclaré:

Vous savez, vous ne vendez pas vos enfants à la prostitution. Ce n’était pas la bonne chose à faire. Nous mettons «The End» à la fin de la troisième partie… De plus, Michael J. Fox n’est pas en forme pour faire un film, et personne ne veut voir Marty McFly avoir la maladie de Parkinson, et personne ne veut voir un autre acteur jouer Marty McFly si c’est censé être une continuation.

Même Holland, qui a déclaré avoir eu des discussions sur le redémarrage de la franchise, a également indiqué très clairement que Back to the Future est un “film parfait” – qu’il ne serait pas intéressé à refaire.

Alors que nous ne verrons peut-être pas bientôt un redémarrage complet de Back to the Future, l’incroyable succès du film original a donné naissance à deux suites solides, une série animée de courte durée et même une série de jeux Telltale. Sans oublier qu’après une longue période de développement, John Rando Retour vers le futur La comédie musicale a ouvert ses portes au Manchester Opera House le 20 février de cette année et se poursuivra par une tournée à travers Londres puis West End.