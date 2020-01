Voici comment vous pouvez être sur «The Bachelor Live On Stage» avec Ben Higgins dans votre ville natale

Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça ferait d’être sur The Bachelor? Le Bachelor Live On Stage avec Ben Higgins et Becca Kufrin se rend maintenant dans une ville près de chez vous et accueille des candidats de toute la ville.

Ou peut-être n’êtes-vous pas un bachelor ou bachelorette éligible, mais vous aimeriez le regarder en direct pour voir à quel point c’est réel. Souhaitez-vous aider à choisir qui reste et qui rentre à la maison? Voici tous les détails dont vous avez besoin pour assister au spectacle ou postuler pour être candidat.

Ben Higgins | Rick Rowell / Walt Disney Television via .

Qu’est-ce que la tournée officielle «The Bachelor Live On Stage»?

Le drame de la romance de télé-réalité la plus réussie arrive dans les villes des États-Unis. La tournée promet tous les potins et la passion que les fans ont l’habitude de voir à la télévision.

Higgins et Kufrin sont les hôtes officiels de l’émission, mais les précédents favoris de bachelor et bachelorette feront également leur apparition. Ils choisiront un célibataire éligible de la ville dans laquelle ils se présenteront pour être présentés aux dames locales du public. Le célibataire sera révélé sur le compte Instagram de la tournée dans les jours précédant le spectacle.

En une nuit, le célibataire choisi réduira les dames à celui qui recevra la rose finale. Le spectacle en direct promet d’intégrer une saison entière pleine de drame The Bachelor en une seule nuit.

La meilleure partie est que le public participe à la cérémonie des roses pour la première fois! Chaque spectacle à travers le pays sera complètement différent.

Comment pouvez-vous être candidat sur «The Bachelor Live on Stage»?

Il est relativement facile de postuler pour participer à la tournée. Rendez-vous sur le lien du site Web ici, et vous pourrez alors postuler pour vous-même ou désigner un ami. Vous devrez remplir toutes les informations personnelles standard, puis une série de questions pour compléter votre demande.

“Pourquoi voudriez-vous être sur le spectacle?” Est l’une des nombreuses questions sur le site Web. «Quelles qualités recherchez-vous chez un partenaire? Quelle est votre plus grande bête noire pour un partenaire? Et quel est un fait ou une histoire intéressante à propos de vous? “Pour n’en nommer que quelques-uns.

Les candidats doivent télécharger deux photos récentes d’eux-mêmes pour considération dans l’émission.

“Vous serez averti par notre directeur de casting si votre candidature a été sélectionnée ou potentiellement retirée directement de votre siège pendant le spectacle”, selon le site Internet. “Vous devez avoir rempli un formulaire de demande avant le spectacle pour avoir une chance de monter sur scène.”

Par conséquent, si vous ne recevez pas d’appel avant le spectacle en direct, vous n’avez pas à vous inquiéter. Les candidats pourraient être retirés directement du public pendant la tournée!

Dans quelles villes «The Bachelor Live On Stage» arrive-t-il?

À l’heure actuelle, la tournée visitera plus de 60 villes à travers les États-Unis. Higgins et Kufrin débuteront à Mesa, AZ, le 13 février 2020. Ils concluront la tournée à Austin, TX, le 17 mai 2020. Voir le graphique ci-dessous pour une liste complète.

Comment obtenir des billets pour «The Bachelor Live On Stage»?

Les billets ont été mis en vente pour la tournée le 26 juillet 2019, par conséquent, il reste des places limitées. Vous pouvez trouver des billets sur le site officiel de The Bachelor Live on Stage ici.