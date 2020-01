Voici exactement ce que Kourtney Kardashian mange pour le petit déjeuner

Kourtney Kardashian essaie d’être en aussi bonne santé qu’elle peut l’être. Bien que sa sœur, Khloé Kardashian, soit sans doute la plus en forme de la famille, Kourtney Kardashian est celle qui fait de son mieux pour alimenter son corps avec les aliments les plus sains et les plus naturels possibles. La star de Keeping Up With the Kardashians propose quelques petits déjeuners à emporter; voici exactement ce qu’elle mange pour commencer sa journée.

Kourtney Kardashian | Vivien Killilea / . pour la Syrian American Medical Society (SAMS)

Kardashian a essayé de nombreux modes de vie diététiques différents

Kardashian s’est toujours souciée des aliments qui la composent

corps. Elle a essayé de nombreuses restrictions alimentaires, y compris sans gluten,

sans produits laitiers, biologique et plus encore. Aujourd’hui, Kardashian mange la plupart des aliments mais

se concentre sur la modération, même si elle a encore un passé de nourrir ses enfants

repas bizarres.

Kardashian laisse ses enfants se faire plaisir, mais elle veut aussi qu’ils vivent leur vie la plus saine aussi. Une fois, elle a admis sur son application qu’elle préparait des cupcakes sans gluten et sans produits laitiers chaque fois que ses enfants assistaient à des fêtes d’anniversaire. Elle leur sert également en grande partie du lait d’amande plutôt que des produits laitiers ordinaires.

Elle aime les petits déjeuners faciles

Kardashian est sûr de prendre son petit-déjeuner tous les jours, mais lorsque votre vie est aussi mouvementée que la sienne, il n’est pas toujours possible de prendre un repas assis. Pendant ses journées les plus occupées, Kardashian s’appuierait sur un smoothie à trois ingrédients. Elle mélange l’avocat, le lait de coco et le miel de Manuka ou les dattes ensemble pour créer un smoothie riche en vitamines et minéraux. Les smoothies sont un excellent moyen d’obtenir un coup de pouce en vitamines, minéraux et antioxydants lors de vos déplacements, bien qu’il soit important de mélanger des ingrédients qui se complètent mutuellement. Nous avons essayé de nombreux smoothies de nos jours qui ont le goût de la boue.

Kardashian aime se livrer aux œufs, à l’avocat et aux pommes de terre rissolées

Chaque fois que Kardashian a du temps libre, elle opte pour un plus

petit déjeuner copieux qui n’est pas entièrement liquide. La star de la réalité et la mère

sur trois a récemment publié une photo de ce qui semblait être un petit-déjeuner fait maison

plat à son histoire Instagram. Il était composé d’avocat, de pommes de terre et d’œufs.

L’avocat était assaisonné de poivre et les œufs brouillés; Kardashian n’ajoute probablement pas de sel à ses repas, bien que l’assaisonnement léger avec du poivre ajoute plus de saveur sans risque supplémentaire pour la santé. Le plat était également garni d’une sorte d’herbe. Kardashian n’a probablement pas beaucoup de temps pour elle avec trois enfants, mais elle trouve du temps pour s’assurer qu’elle mange un petit déjeuner copieux.

Petit déjeuner de Kourtney Kardashian | Kourtney Kardashian via Instagram

Les Kardashian mènent une vie saine sous les projecteurs

Tout le monde sait qui sont les Kardashian et ils se sont créés une image spécifique au fil des années qu’ils doivent suivre. Les femmes mangent toutes des aliments incroyablement sains et passent beaucoup de temps à s’entraîner. Kardashian se rend au gymnase avec ses sœurs de temps en temps, et bien qu’il ne soit pas clair combien de temps elle passe au gymnase, Kim et Khloé Kardashian s’entraînent pendant 90 minutes chaque jour – Kourtney consacre probablement quelque part autour de ce laps de temps, aussi .

Bien que Kourtney Kardashian ait 40 ans, elle n’en a certainement pas

regarde. Et beaucoup de gens pourraient remettre en question ses habitudes alimentaires passées, mais clairement,

elle sait ce qu’elle fait. Elle est le seul membre de la famille à n’avoir eu aucun

travail effectué sur son visage, et elle a sans doute l’air la meilleure pour son âge.