Voici la bande-annonce de ‘Fast and Furious 9’

L’une des franchises actives les plus anciennes du cinéma est sur le point de prendre fin. Les jours où Vin Disel personnifiera le légendaire Dominic Toretto ont déjà une date d’expiration. Pour le meilleur ou pour le pire, Fast and Furious 9 sera le dernier opus de la saga. Alors que beaucoup pensent que «déjà chole», il y en a beaucoup d’autres (c’est pourquoi ils les font encore) qui ont tapoté chacun des films qui ont été assemblés.

L’une des choses qui excite les fans de Fast and Furious 9, c’est le fait de voir de nombreux acteurs de la distribution originale impliqué dans le projet Quelque chose qui plaît beaucoup au sentiment. Michelle Rodriguez comme Letty Ortiz et Jordana Brewster comme Mia Toretto, reviendra avec Vin Disel pour avoir une distribution originale presque complète. Ponts Tyrese Gibson et Chris “Ludacris” Ils rejoignent également en tant qu’acteurs qui ont déjà participé à la saga.

À la bonne fortune des fans, la célèbre actrice pour son rôle dans Game Of Thrones Nathalie Emmanuel Il apparaîtra également dans l’histoire finale. Comme si cela ne suffisait pas, Helen Mirren et Charlize Theron Ils feront également le leur dans ce neuvième film. Comme la cerise sur le gâteau, le célèbre combattant John Cena Il sera également là-bas pour tester ses compétences d’acteur (cela peut aller bien ou très mal).

Le film va être réalisé par Justin Lin, qui avait auparavant réalisé Fast and Furious: Tokyo Challenge 2006 et Fast and Furious 6 de 2013. Donc, si ce sont vos favoris, vous avez déjà de quoi vous exciter. La date de sortie prévue de Fast and Furious 9 est pour le 22 mai prochain. Découvrez ici le nouveau trailer de la saga qui s’achève après 19 ans