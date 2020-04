Voici la bande-annonce du premier film sur le Covid-19

Personne n’a été aussi opportun que le réalisateur Mostafa Keshvari, qui fait la promotion du premier film sur la nouvelle épidémie de coronavirus (Covid-19) originaire de Chine. Son nom est Corona et elle raconte la peur et la discrimination qui ont également éclaté lorsque Covid-19 a commencé à attaquer le monde.

Selon Keshvari, l’idée du film est venue immédiatement, quand “j’étais dans un ascenseur en train de lire des informations sur l’attaque de touristes chinois, et je pensais que j’allais faire un film dans un ascenseur”, a-t-il déclaré au Hollywood Reporter. Le thriller met en scène un groupe de six voisins piégés dans un ascenseur pendant les premiers jours de l’infection. Le septième personnage parle d’un nouveau venu chinois. Les autres soupçonnent qu’il a pu être infecté et craignent qu’ils ne soient également infectés.

Certains dialogues ont été improvisés par les acteurs et ont été enregistrés lorsque personne ne pensait que cela deviendrait une pandémie. «Vous voyez la brutalité des personnages. Ils se parlent et leur peur devient réelle », a expliqué le réalisateur.

«Il était alors connu sous le nom de virus chinois, mais maintenant tout le monde peut l’avoir, ce n’est donc pas seulement le problème d’une course. Maintenant, la race humaine doit s’unir pour vaincre le virus “, a-t-il déclaré.. “Le virus ne fait pas de discrimination, alors pourquoi devrions-nous?”

Voici la bande annonce:

Corona a été enregistrée à Vancouver, au Canada. Pas de date de sortieMais le casting comprend Andy Canete, Emy Aneke, Zarina Sterling, Richard Lett, Andrea Stefancikova, Josh Blacker et Andy Canete.

