Voici la date à laquelle il était une fois … à Hollywood sur HBO Go

Au Mexique, jusqu’au 30 avril, nous devons rester chez nous pour limiter la propagation du coronavirus ou Covid-19, et nous ne devrions partir qu’en cas de réalisation d’une activité essentielle liée aux services médicaux, aux banques, etc. Et avec cette mesure de rester à la maison, c’est que maintenant nous devons exploiter toutes les premières des plateformes de streaming.

Et c’est là que HBO et HBO Go arrivent avec de bonnes nouvelles. Ce mois-ci arrive Once Upon a Time … à Hollywood, le dernier film de Quentin Tarantino qui a été créée en juillet / août 2019 et est devenue l’une des productions les plus remarquables de l’année.

Et maintenant le moment de vérité. Il était une fois … à Hollywood ouvre ce samedi 4 avril. L’autre bonne nouvelle, c’est qu’elle ne vient pas seule. D’autres titres qui feront partie du catalogue HBO et HBO Go, est Hier Danny Boyle le 11 avril; Spider-Man: loin de chez soi avec Tom Holland pour le 18 avril et Mauvaise éducation par Cory Finley pour le 25 avril.

Et ce sont les films qui sortent en avril de la plateforme. C’est donc votre dernière chance de les voir. Gratte-ciel 8 avril; La première purge 22 avril; y Ant-Man et la guêpe 30 avril.

En théorie, Il était une fois … à Hollywood est l’avant-dernier film de Tarantino avant que le réalisateur emblématique ne se retire pour écrire des scripts et des livres. C’est vrai, il a dit à plusieurs reprises que prévoit de prendre sa retraite après la sortie de sa dixième histoire (11 films le seraient, vraiment, si l’on compte Kill Bill Vol.2).

Il était une fois… à Hollywood en compétition pour la Palme d’Or au Festival de Cannes 2019, mais «perdu» au Parasite de Bong Joon-ho, qui est devenu le premier vainqueur des Oscars 2020 avec l’Oscar du meilleur film, repartant à nouveau Il était une fois … à Hollywood sans le prix maximum, mais Brad Pitt l’a pris comme meilleur acteur de soutien.

Ce film est avec Leonardo DiCaprio et Pitt en tant qu’acteur de westerns et son double cascadeur. Les deux font face aux conséquences de la décision de Rick Dalton de quitter la série Star de télévision Bounty Law pour une carrière dans le cinéma. Mais tout va mal …

Il était une fois … à Hollywood comprend également Margot Robbie dans le rôle de Sharon Tate, qui a été assassiné en 1969 par des membres de la famille Manson de Charles Manson. Al Pacino, Dakota Fanning, Luke Perry, Damian Lewis, Austin Butler, Kurt Russell, Sarah Margaret Quaelley en plus, ils faisaient partie de la distribution de ce film qui sort HBO et HBO Go ce 4 avril.

Jetez un œil à l’interview que nous avons faite avec Quentin Tarantino pour la première de Once Upon a Time … à Hollywood: