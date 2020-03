Voici la première bande-annonce connectée

Connecté est un voyage en famille ennuyeux qui peut devenir une aventure de réconciliation inattendue. Lorsque la famille Mitchell entreprend un voyage pour emmener la fille aînée Katie dans sa nouvelle université cinématographique, ils découvriront que le monde est envahi par des robots.

L’animation connectée est géniale. Mais le meilleur de tous, c’est un film des créateurs de Spider-Man: Into the Spider-Verse, Phil Lord et Chris Miller, et l’histoire est en charge de Mike Rianda de Gravity Falls, au cas où Cela vous semble très familier. Les problèmes de Mitchell commencent quand Rick, le père, décide de faire un road trip avec sa famille pour essayer d’améliorer sa relation avec Katie … avant de s’enfuir à l’université. L’histoire, comme indiqué dans Comicbook, ne ressemble à aucune autre, mais nous ne pouvons pas nier que l’animation est également unique et originale.

Voici le synopsis complet: ç

CONNECTÉ par Sony Pictures Animation c’est une comédie animée sur la lutte quotidienne d’une famille pour interagir tandis que la technologie augmente dans le monde entier. Lorsque Katie Mitchell (avec la voix d’Abbi Jacobson), une créatrice tierce, est acceptée à l’école de cinéma de ses rêves, ses projets de rencontrer «son peuple» au collège sont affectés lorsque son père Rick, amoureux de La nature (avec la voix de Danny McBride) décide que toute la famille devrait emmener Katie à l’école ensemble et se joindre en famille pour la dernière fois. Katie et Rick sont accompagnés par le reste de la famille, y compris la mère extrêmement positive de Katie, Linda (avec la voix de Maya Rudolph), son petit frère particulier Aaron (avec la voix de Mike Rianda) et le carlin charmant et joufflu Monchi de la famille pour le meilleur road trip en famille. Soudain, les plans de Mitchells sont interrompus par un soulèvement technologique: dans le monde entier, les appareils électroniques que les gens aiment, des téléphones, des appareils électroménagers et une nouvelle gamme innovante de robots personnels, décident qu’il est temps de prendre les choses en main. Avec l’aide de deux robots amicaux qui fonctionnent mal, les Mitchells devront surmonter leurs problèmes et travailler ensemble pour se sauver et sauver le monde!

Connecté ouvre le 18 septembre.

.