Voici la preuve que [SPOILER] N’est probablement pas mort

Un décès majeur s’est produit à l’Hôpital général pour lancer la semaine, mais de nombreux fans ne sont pas convaincus. Compte tenu d’une récente interview de l’acteur du personnage et des théories générales sur ce qui se passe, il est sûr de dire que les fans ne devraient pas être contrariés et que la mort est fausse.

Alerte: les spoilers sont ci-dessous pour l’hôpital général

Maurice Benard dans le rôle de Sonny à l’hôpital général en 2011 | Patrick Wymore / Walt Disney Television via .

Taggert est décédé lors de l’épisode de lundi

Taggert, qui est revenu au spectacle après 17 ans via le portraitiste original Réal Andrews. a été tourné dans l’émission à la fin de la semaine dernière. Le personnage a été abattu après avoir sauvé sa fille, Trina Robinson, et son amie, Cameron Webber.

Les adolescents avaient été emmenés par des hommes de main affiliés à Cyrus Renault, qui a une vendetta à Port Charles, principalement contre Taggert et Jordan Ashford.

En sauvant les adolescents, il a été abattu et a subi une intervention chirurgicale dans l’épisode de lundi. Il meurt plus tard apparemment d’un caillot de sang, mais il ne semble pas convaincant que le personnage puisse disparaître si tôt. Sa dernière conversation a été avec son rival Sonny Corinthos, et il lui a demandé de prendre soin de Trina.

Le personnage ne peut pas être mort car ce n’est pas un bref passage

La principale raison pour laquelle nous savons que Taggert n’est pas mort est que ce n’est pas un court retour pour le spectacle pour Andrews, il est de retour pour une longue distance.

L’acteur vient également d’être interviewé par Soap Opera Digest récemment et a parlé de son avenir dans la série, donc tout cela ne se passerait sûrement pas et il est sur le point d’être tué.

Il a même parlé franchement de son retour et de la réponse extrêmement positive des fans. «J’ai été époustouflé par la réponse. C’était vraiment humiliant et puissant. Je ne me promène pas et je dis: “Hé, j’étais Taggert.” Je ne suis pas ce type. Je suis un grand défenseur de, aussi étonnant que cela puisse être Taggert il y a 17 ans, c’est du passé, mec. Je dis toujours: “Faisons l’histoire au lieu de lire l’histoire.” Je savais qu’à ce moment-là, j’allais être dans la série, mais évidemment je ne pouvais rien dire. J’étais comme, “Oh, mec, ils vont être excités quand je reviendrai!” ”

Les fans ne sont pas convaincus que Taggert est mort et a des théories

Il ne semble pas nécessaire de complètement expliquer pourquoi Taggert est toujours en vie, car les fans ont déjà leurs propres théories.

Beaucoup pensent que Sonny est impliqué pour l’aider à tromper sa mort. «Je pense qu’il est en garde à vue avec Curtis, Jordan, Laura et peut-être Jason et Sonny le protégeant. Il n’y a aucun moyen que GH soit assez stupide pour ramener Taggert uniquement pour le tuer. Je pense que Liz et Epiphany les ont aussi aidés. Les deux infirmières l’ont déjà fait pour d’autres », a déclaré un fan.

Beaucoup de téléspectateurs ont clairement indiqué que ce serait juste une mauvaise décision de ramener Andrews juste pour le laisser partir.

«Tu ferais mieux de NE PAS avoir tué Marcus frickin Taggert. Vous feriez mieux d’espérer que sa mort a été truquée ou je jure devant Lucifer !! Nous n’avons pas seulement récupéré @realandrews, juste pour le laisser repartir! MIEUX ÊTRE UNE MORT FAUX », a déclaré une personne.

Un autre fan a ajouté: «Je pense qu’il est en garde à vue avec Curtis, Jordan, Laura et peut-être Jason et Sonny le protégeant. Il n’y a aucun moyen que GH soit assez stupide pour ramener Taggert uniquement pour le tuer. Je pense que Liz et Epiphany les ont aussi aidés. Les deux infirmières l’ont déjà fait pour les autres. »

General Hospital est diffusé en semaine sur ABC.