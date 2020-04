Voici la Setlist complète pour le Jour 2 de ‘Bang Bang Con’

La deuxième journée de la série de concerts en ligne de BTS “Bang Bang Con” doit commencer le 19 avril à 12 heures. KST. Aux États-Unis, le deuxième jour du «Bang Bang Con» commence à 23 heures. EST le 18 avril. Voici les setlists que les fans peuvent attendre des prochains concerts “Bang Bang Con” de BTS.

Quels concerts font partie de «Bang Bang Con»?

Le spécial concert est composé de huit parties différentes, chaque jour consistant en quatre concerts BTS passés. Le premier jour, BTS LIVE 2015: le plus beau moment de la vie sur scène, 2016 BTS LIVE [Most Beautiful Moment In Life On Stage: Epilogue], BTS 2014 LIVE TRILOGY: EPISODE II The Red Bullet (2014 Memories) et BTS 3rd MUSTER [ARMY.ZIP+].

Le deuxième jour de «Bang Bang Con» comprend l’ÉPISODE III BTS LIVE TRILOGY 2017 LA TOUR DES AILES À SÉOUL, L’ÉPISODE III BTS LIVE TRILOGY 2017 LES WINGS TOUR LA FINALE (Souvenirs 2017), BTS 4th MUSTER [HAPPY EVER AFTER]et BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF’ SEOUL.

Les concerts seront retransmis en direct sur la chaîne YouTube de BANGTANTV à partir de 12 h. KST le 19 avril. ARMY qui souhaite connecter son Light Stick officiel peut le faire en regardant les concerts via l’onglet Weverse Media. Cependant, seuls Ver.3 et les bâtons lumineux MAP OF THE SOUL SPECIAL EDITION peuvent être utilisés pour se connecter à «Bang Bang Con».

La tournée de BTS de leur époque «Wings» est présentée dans «Bang Bang Con»

La deuxième tournée mondiale de BTS, connue sous le nom de BTS Live Trilogy Episode III (Final Chapter) 2017: The Wings Tour, a promu les albums de BTS Wings et You Never Walk Alone. La tournée a débuté à Séoul les 18 et 19 février 2017 et fait partie de la deuxième journée de «Bang Bang Con».

Voici la setlist du BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR 2017 À SÉOUL:

“Pas aujourd’hui” “Ai-je tort?” “Baepsae” “Dope” “Commence” “Mensonge” “Premier amour” “Perdu” “Sauve-moi” “J’ai besoin de U” “Réflexion” “Stigmatisation” “Maman” “Réveille” “BTS Cypher 4” “Fire” Medley: “NON”, “No More Dream”, “Boy in Luv”, “Danger”, “Run”, “War of Hormone” “Attack on Bangtan” “21st Century Girl” ” Intro: Boy Meets Evil »« Blood Sweat & Tears »« Outro: Wings »« 2! 3! »« Spring Day »

Les fans pourront regarder ‘The Wings Tour: The Final’

BTS a conclu The Wings Tour avec une dernière série de concerts en décembre 2017 à Séoul. L’événement de trois jours s’est produit après que BTS ait sorti son EP Love Yourself: Her. Pour la setlist, le groupe a interprété des chansons de The Wings Tour et des chansons du premier album de leur série Love Yourself.

Voici la setlist du concert auquel les fans de BTS regardant “Bang Bang Con” peuvent s’attendre:

«MIC Drop» «We Are Bulletproof Pt.1» «We Are Bulletproof Pt.2» «Hip Hop Lover» «BTS Cypher, Pt.1» «BTS Cypher, Pt.2» «BTS Cypher, Pt.3» « BTS Cypher 4 “” Begin “” Lie “” First Love “” So Far Away “” Lost “” Save Me “” I Need U “” Reflection “” Stigma “” Mama “” Awake “” DNA “” Go Go “” Medley: «NON», «No More Dream», «Boy in Luv», «Danger», «Fire», «Run» «Blood Sweat & Tears» «A Supplementary Story: You Never Walk Alone» «Best Of Me» “Path” “Born Singer” “Spring Day” “Outro: Wings”

Le 4ème Muster de BTS fait partie de la setlist «Bang Bang Con»

Chaque année, BTS organise une réunion de fans appelée Muster où ils interprètent une liste de chansons anciennes, de nouveaux succès et mettent en scène des fans. BTS 4th MUSTER [HAPPY EVER AFTER] a eu lieu en 2018.

Voici la setlist de l’événement:

“24/7 = Heaven” “I Like It” “I Like It Pt.2” “Talk” “I Need U” “Come Back Home” “No More Dream” “MIC Drop” “21st Century Girl” “Go Go” ” «DNA» «Pied Piper» «Best of Me»

L’emblématique tournée mondiale Love Yourself de BTS fait partie du spécial concert

L’ère Love Yourself de BTS est composée de leurs albums Love Yourself: Her, Love Yourself: Tear et Love Yourself: Answer. Le groupe a commencé sa tournée mondiale Love Yourself à Séoul les 25 et 26 août 2018.

Voici la setlist de BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF’ SEOUL:

“IDOL” “Sauve-moi” “Je vais bien” “Magic Shop” “Trivia: Just Dance” “Euphoria” “I Need U” “Run” “Serendipity” “Trivia: Love” “DNA” Medley: “Boyz With Fun, “” Attack on Bangtan “,” Fire “,” Baepsae “,” Dope “” Airplane Pt.2 “” Singularity “” Fake Love “” Trivia: Seesaw “” Epiphany “” The Truth Untold “” Outro: Tear »« MIC Drop »« Alors quoi »« Anpanman »« Réponse: Aime-moi »