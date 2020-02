Voici la vidéo de “Solas tú y yo”, le second single de Marina Jade (‘OT 2017’)

Marina Jade présente en exclusivité sur FormulaTV la vidéo de son deuxième single, “Solas tú y yo”. Sur ce sujet, l’ancienne candidate à l’OT 2017 raconte l’histoire d’amour (et le chagrin) entre deux jeunes filles. Comme dans son premier single, “Drinking like I’m sober”, l’artiste est le protagoniste du clip vidéo, définissant ainsi un style très fort et personnel dans ses œuvres artistiques.

Marina Jade et Ana Sánchez en vedette dans la vidéo de “Solas toi et moi”, qui présente une histoire qui pourrait être parfaitement réelle, très proche de la vie quotidienne d’un couple de filles qui s’aiment dans les rues de Madrid et qui vivent leur relation de aimez intensément, sans mettre d’obstacles à vos sentiments. Le chanteur continue comme ça son engagement à revendiquer les droits du collectif LGTB, donnant de la visibilité à une histoire d’amour entre femmes.

La chanson, écrite par Guillermo Zarate et Marina Jade elle-même, est la premier aperçu de son prochain album, qu’il présentera lors d’une tournée qui aura lieu en mai 2020. La tournée se composera de quatre concerts (à Valence, Madrid, Barcelone et Séville) au cours desquels la lauréate présentera ses nouvelles chansons avec son groupe, mais où elle osera également couvrir des chanteurs de la stature de Adele ou Lizzo.

La trajectoire de Marina Jade

Marina Jade a été la quatrième expulsée de ‘OT 2017’ et, après être passée par l’Académie, la chanteuse andalouse s’est concentrée sur la composition de ses propres chansons tout en la combinant avec la tournée de ‘Operación Triunfo’ et les signatures de disques En septembre 2018, le premier single de Séville, “Drinking like I’m sober” a vu le jour. Une chanson en anglais composée avec Ruth Lorenzo et dans laquelle elle a montré son goût pour les rythmes pop et a marqué la ligne par laquelle la chanteuse veut avancer dans sa carrière musicale. Ce premier clip vidéo cumule déjà plus de 1,2 million de vues sur YouTube.

