Voici le “ classement ” de Quentin Tarantino de ses 9 films

Remarque: Ne détestez pas avec l’ordre, aucun de ses films n’est mauvais, mais il y en a qui sont plus populaires et acclamés.

Il était une fois à Hollywood Il est considéré comme l’un des meilleurs films de 2019. Non seulement à cause de l’histoire, qui se déroule en 1969 lors de la terreur que la famille Manson a répandue dans le pays, mais à cause de la distribution qui a uni pour la première fois Brad Pitt et Leonardo DiCaprio avec Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell, Tim Roth, Dakota Fanning et plus encore. Cependant, le point qui a suscité le plus d’attentes est le fait qu’il s’agit d’un film de Quentin Tarantino.

Tarantino, avec seulement neuf films en près de 30 ans de carrière, est l’un des meilleurs réalisateurs cultes de l’industrie. Il est considéré comme le roi Midas du cinéma, l’enfant terrible, et l’un des rares cinéastes qui peuvent dire ce qu’ils veulent, quand ils veulent et comment ils veulent.

Vous pouvez également lire: «Il était une fois à Hollywood»: le plus amusant et personnel, mais pas le meilleur de Tarantino

Ses films en sont la preuve: un récit non linéaire; paramètres tendus basés sur des dialogues sans conséquence; la musique en tant que protagoniste; des centaines de références à la culture pop; y la violence, beaucoup de violence, qui a marqué et défini son style de film.

À plusieurs reprisesTarantino a été comparé aux premiers stades de Martin Scorsese; mais son travail est allé au-delà d’une comparaison pour devenir, lui et ses personnages, une partie de la culture pop américaine et de son imagination.

Quentin Tarantino, né le 27 mars mais 1963 au Tennessee, berceau du pays, Il nous a offert les meilleurs castings de l’histoire du cinéma et l’opportunité de voir des artistes dans des rôles improbables …

Brad Pitt comme un assassin nazi; DiCaprio en tant qu’agriculteur entrepreneur qui trafique des esclaves; Uma Thurman comme un vengeur samouraï; Jamie Foxx comme un Afro-américain Siegfried; Bruce Willis comme un héros de la ville; Kurt Russell comme un misogyne psychopathe; Harvey Keitel comme un tueur à gages; et Samuel L. Jackson … dans son ensemble dans son propre univers.

Tarantino, comme nous l’avons mentionné, Il ne compte que neuf longs métrages (10 si l’on considère séparément le Kill Bill Vol.2), assez pour se classer Je ne connais pas son film «du pire au meilleur», mais l’un des plus connus et des plus commentés, même celui qui est le plus déterminant pour comprendre son style et son importance:

Les huit haineux (2015)

Il s’agit de l’avant-dernier film de Quentin Tarantino sorti en 2015. Il présentait la participation de Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Tim Roth, Michael Madsen, Walton Goggins, Demián Bichir et Bruce Dern pour présenter l’une des histoires les plus tendues de la filmographie de Tarantino.

C’est un western dont le personnage central est Daisy Domergue, une prisonnière qui doit être transférée et dont la récompense est élevée. Ainsi, et Au milieu d’une forte chute de neige, plusieurs personnages intéressés par sa tête sont au même endroit. Comme Pulp Fiction, l’atmosphère est construite avec des dialogues qui semblent sans importance, mais qui ont toujours une signification plus grande. Le Hateful Eight comprend huit personnages centraux qui empêchent l’arrivée de Daisy à Red Rocks de comparaître en cour et d’être pendu comme ordonné.

Ennio Morricone, compositeur italien bien connu, a participé à ce film pour lui donner une touche western que nous avons rencontrés sur des cassettes classiques du genre comme Les Intouchables d’Eliot Ness.

Jackie marron (1997)

Non pas que ce soit l’un des pires, mais Jackie Brown c’est le moins populaire des films de Tarantino. Cependant, c’est celle qui se démarque en mettant une femme noire comme protagoniste. Ce film suit l’histoire de Jackie Brown, une hôtesse de l’air qui, en manque d’argent, accepte de travailler pour un gangster qui l’oblige à dépenser de l’argent et de la drogue à la frontière mexicaine avec les États-Unis. Un jour, elle est rattrapée par le FBI, et sa seule façon de se sauver est de trahir Ordell Robbie.

Les deux seules options de Jackie ne sont pas encourageantes: elle doit faire face à la justice ou faire face à la vengeance de Robbie pour l’avoir trahi. Il s’agit de l’une des performances de Pam Grier les plus connues de l’industrie, mais qui se trouvait encore dans un Hollywood qui n’a pas applaudi les contrastes.

Jackie Brown a beaucoup de style des années 70 et 80 avec des personnages comme Robbie et Max Cherry, joués par Samuel L. Jackson et Robert De Niro, respectivement, aux côtés de Robert Forster, Bridget Fonda, Michael Keaton, Chris Tucker et plus encore.

Preuve de mort (2007)

Un autre qui n’est pas aussi bien connu, ou du moins pas bien compris par le public. Kurt Russell a rejoint le casting de Tarantino pour jouer le personnage principal de Death Proof. Ici, il incarne Double Mike, un doubleur spécialisé dans les scènes à risques comme les collisions ou les accidents de voiture. Mais c’est aussi un psychopathe qui parcourt le pays pour rencontrer des femmes et les assassiner en utilisant comme arme la voiture préparée et “à l’épreuve de la mort”, d’où vient le nom du film.

Rosario Dawson, Mary Elizabeth Winstead, Zoë Bell, Vanessa Ferlito, Jordan Ladd, Sydney Tamiia Poitier, Rose McGowan, Tracie Thoms Ils font partie de Death Proof pour construire un scénario slasher divisé en deux histoires et avec deux groupes de protagonistes.

Dans le premier, apparaissent des filles qui cherchent à s’amuser, mais qui deviennent victimes de Double Mike dans un terrible accident de voiture. Cela laisse la place au deuxième chapitre avec un groupe de femmes qui sont sur le point de devenir leurs victimes, mais à la fin tourner l’histoire sans perdre de vue la cruauté de l’agresseur. Preuve de mort est l’un des films les plus descriptifs du style Tarantino, et dans lequel est notée l’intervention de Robert Rodríguez, ami et collaborateur de Tarantino.

Django Unchained (2012)

Beaucoup mettraient Django Unchained en premier lieu; Cependant, l’impact culturel des autres films a été plus transcendant pour la construction d’un style filmique comme celui de Tarantino.Inutile de dire l’importance de ses personnages.

Django, joué par Jamie Foxx, est un esclave du Texas du milieu du 19e siècle qui est étonnamment libéré par un dentiste allemand (chasseur de primes) nommé Le roi Schultz. Schultz, contrairement à tout le monde, n’est ni raciste ni intéressé par le trafic d’esclaves, alors il commence une amitié avec Django qui culmine dans la recherche de Broomhilda, l’épouse de Django qui a été séparée de lui en guise de punition..

Ainsi, ils défient un système économique, politique et social avec l’une des figures les plus importantes de l’époque, Calvin J. Candie, propriétaire de Broomhilda et fan des mandingos (esclaves qui se battent à mort). Jamie Foxx a été rejoint par Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, Kerry Washington et plus encore pour jouer dans une satire sur l’histoire des États-Unis, marquée par la colonisation, l’esclavage, le travail inhumain dans les plantations, la séparation politique basée sur ce système, et l’émergence de groupes haineux comme le Ku Klux Klan.

Il était une fois à Hollywood

Il était une fois à Hollywood nous présente Rick Dalton, une star des westerns télévisés qui abandonne sa série stellaire, Bounty Law, tenter une carrière au cinéma. Dalton échoue et lorsqu’il veut retrouver sa gloire passée, l’industrie le rejette. Dalton n’est pas le seul à en souffrir. Cliff Booth, son comédien, vit également les conséquences.

La seule option de Dalton, offerte par son nouveau manager, Martin Schwartz, est d’aller en Italie pour filmer les fameux (et désagréables) westerns spaghetti.. Rick Dalton et Cliff Booth sont le prétexte pour donner accès à l’intrigue centrale du film: cinéma, télévision et culture populaire de 1969 qui a affecté non seulement la construction de l’imaginaire sociall (y compris celui de Tarantino au niveau individuel), mais aussi politique.

L’année 1969 est le véritable protagoniste avec quelques références directes aux personnages de l’époque comme Charles Manson, la famille, Sharon Tate, Roman Polanski, Steve McQueen, Bruce Lee, entre autres.

Sans aucun doute, un film qui reflète l’amour de Tarantino non seulement pour le cinéma, mais pour l’histoire et les revers. Mais mieux encore, et au-delà de tout ce qu’il a fait, comme il aurait été merveilleux et tragique de changer l’histoire avec un détail simple comme la fin de cette cassette.

Kill Bill Vol.1 y Vol.2 (2003-2004)

Beatrix Kiddo est l’un des personnages clés de l’imagerie cinématographique hollywoodienne. Ceci est une femme avec des capacités mortelles, qui cherche à se venger après quatre ans dans le coma après avoir été battu. Avec une liste de cinq noms, il entreprend un voyage pour assassiner ceux qui voulaient mettre fin à sa vie. De cette liste, le nom de Bill se détache, le chef d’un groupe d’assassins dans lequel il a travaillé et avec qui il a eu une liaison. Kill bill Il était divisé en deux parties de cinq chapitres chacune.

La première consiste à établir le niveau de vengeance de “The Bride” sans donner de détails explicatifs, tandis que la seconde consiste à contextualiser la situation et à clôturer l’histoire. Uma Thurman est devenu un vengeur de samouraï aux côtés de Lucy Liu, David Carradine, Vivica Fox, Daryl Hannah, Michael Madsen et Julie Dreyfus.

L’une des scènes les plus emblématiques et les plus importantes est lorsque “Black Mamba” se rend au Japon pour forger une épée Hattori Hanzō et combattre la suite des assassins de O-Ren Ishii, chef des Yakuza et ancien membre de The Deadly Viper Assassination Squad. “The Bride” affronte des centaines de Japonais, dont les 88 fous et Gogo Yubari, jusqu’à triompher et affronter O-Ren Ishii.

Chiens de réservoir (1992)

Il s’agit du premier film de Tarantino, dans lequel il a déposé toute la pulpe de son style narratif et les éléments qui le composent. Société de production dirigée par Harvey Weinstein, elle a vu au-delà d’un scénario compliqué, violent et lourd, et a donné l’opportunité à un réalisateur qui se définit à travers ses multiples personnages. Jamais vu quelque chose comme ça, même pas Goodfellas de Scorsese et Once Upon a Time in America de Sergio Leone.

Chiens de réservoir concentre son histoire sur un groupe de criminels nommés dans une seule couleur, sans aucun lien entre eux et embauchés pour effectuer un vol de bijoux. Cependant, il y a un informateur dans le groupe qui alerte la police du vol. Résultat? Une boucherie contre la police, mais quand même, parmi eux pour découvrir l’indicateur.

Avec cette bande, Tarantino a établi la musique comme un personnage de plus, et cela était plus que clair dans la scène où le psychopathe M. Rubio (Michael Madsen) torture un policier qu’il a capturé pendant l’agression. Madsen faisait partie d’un casting qui a présenté Tim Roth, Harvey Keitel, Steve Buscemi, Chris Penn, Lawrence Tierney et Quentin Tarantino lui-même.

Inglourious Basterds (2009)

Ce fut la première collaboration entre Brad Pitt et Christoph Waltz avec Tarantino. Inglourious Basterds de 2009 est l’un des films les plus critiqués de Tarantino, mais aussi l’un des moins «compris». Il utilise la même technique de Pulp Fiction pour connecter des personnages dans diverses situations qui cherchent, cette fois, le même objectif: mettre fin au régime nazi et assassiner Hitler.

Et donc on se rencontre Aldo “The Apache”, un Américain d’origine indigène qui dirige un groupe d’assassins nazis qui se caractérisent par couper le cuir chevelu et laisser une vie avec une marque sur le front de la croix gammée. D’un autre côté, il y a Hans Landa, un soldat nazi de haut rang qui se consacre à la chasse aux Juifs comme la famille de Shoshanna, qui parvient à s’échapper et à se venger de Landa et des nazis.

L’histoire de la Seconde Guerre mondiale est sanglante et avec des épisodes extrêmement violents. Il en va de même pour Inglourious Basterds avec des personnages mémorables comme Hans Landa, Aldo, Archie Hicox, Bridget Von Hammersmark, Shosanna Dreyfus, «l’ours juif» et Hitler lui-même. Waltz a remporté un Oscar pour sa performance (et sa capacité à parler allemand, anglais, français et italien) du meilleur second rôle masculin.

Pulp fiction (1994)

Ce film de 1994 a réuni de grandes stars des années 90 comme Bruce Willis, John Travolta, Samuel L. Jackson, Harvey Keitel, Tim Roth, Uma Thurman, Christopher Walken, Rosanna Arquette, Eric Stoltz et plus. Cette bande joue avec les temps non linéaires d’une même histoire dans lesquels différents personnages liés par des situations différentes sont impliqués. Le récit est “confus”, car une scène antérieure sert de prologue. En d’autres termes, la fin n’est qu’un début.

Pulp fiction Il est construit avec des situations caricaturales qui se terminent par un événement violent comme la mort accidentelle de Marvin à l’arrière d’une voiture, ou pire, lorsque Butch et le mystérieux Marsellus Wallace se retrouvent dans un sous-sol avec deux pervers et un animal de compagnie humain. et sexuelle. Pulp Fiction a pris la Palme d’Or à Cannes et un Oscar du meilleur scénario original, en plus de ses six autres nominations, dont celui de meilleur réalisateur.

Votez pour votre film préféré. Lequel de tous prend votre vote?