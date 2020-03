Voici le cœur! Selena Gomez est toujours amoureuse de Justin Bieber Regardez les preuves!

Certainement l’une des relations les plus compliquées et les plus controversées a été celle de Justin Bieber et de son ex-petite amie Selena Gómez, et, bien que cet amour soit mort il y a quelque temps, tout semble indiquer que Selena continue de ressentir des papillons pour Justin.

31 mars 2020

C’est l’une des relations les plus toxiques du show-business, l’amour adolescent de Justin y Selena, où le même Selena Il a avoué qu’il y avait même de la violence dans sa relation longue mais compliquée avec l’interprète de “Baby”.

Pour sa part, Justin Il n’a pas nié et affirmé avoir commis de nombreuses erreurs et avoir été à plusieurs reprises infidèle à son partenaire.

Cependant, pour les fans et les adeptes de Selena rien ne lui échappe et cette fois ils ont réalisé quand Selena Gomez Il aimait l’un des messages de la blonde. Mais, Selena en quelques heures, il a retiré son «petit cœur» de la publication Instagram.

Et enfin et surtout, la fille est également entrée dans une fanpage et a aimé une photo d’elle avec Justin Tout le monde a remarqué ce petit détail!

Le plus étrange est que Justin Il a fait un live où il a dit très clairement: «Je suis libre de mon passé. Mon passé ne me définit pas. Je suis obsédée par ma femme, je l’aime et je veux juste être parfaite pour elle. »

¡Selena cette fois c’est arrivé!

.