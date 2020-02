Voici le Galaxy Z Flip, le téléphone pliable de Samsung

Après le lancement limité du Galaxy Fold, le premier téléphone pliable de Samsung, la société a profité de son événement Unpacked 2020 pour présenter son deuxième appareil pliable, qui sera nommé Galaxy Z Flip

Comme d’autres appareils similaires, il possède un deuxième écran (un peu plus d’un pouce) qui est activé lorsque nous avons plié l’appareil et nous permet de voir l’heure, de recevoir des alertes, d’envoyer des messages et d’autres choses. Lors du déploiement de l’appareil, nous aurons accès à de nombreuses autres options sur son grand écran. Selon Samsung, le Galaxy Z Flip vous pouvez doubler sans présenter de problèmes jusqu’à 200 000 fois et, grâce à son mode Flex, vous pouvez régler vos «doubles» sous différents angles, en recherchant celui qui est plus confortable pour votre utilisateur, ou nous permet de passer un appel vidéo ou d’enregistrer une vidéo.

En ce qui concerne la conception de l’équipement, il met en évidence un appareil photo avec deux objectifs, un flash LED et le petit écran susmentionné. Le lecteur d’empreintes digitales est situé sur le côté droit, sous les boutons de volume. Il ne dispose que d’un port USB Type-C, qui peut être utilisé à la fois pour charger la batterie et pour connecter des écouteurs. Soit dit en passant, l’écran est recouvert de verre ultra mince, ce qui confère une plus grande résistance au verre.

Caractéristiques techniques

Dimensions: 167,9 x 73,6 x 7,2 mm (déplié); 87,3 x 73,6 x 15,2 (plié)

Affichage: 6,7 pouces AMOLED

Résolution: FullHD + (2 636 x 1 080 pixels) au format 22: 9

Affichage secondaire: 1,06 pouces Super AMOLED

Résolution: 300 x 116 pixels

Processeur: Snapdragon 855+

Stockage interne: 256 Go UFS 3.0

RAM: 8 Go

Appareil photo principal: 12 MP f / 1.8; 12 MP f / 2.2 (grand angle, 123º)

Appareil photo secondaire: 10 MP f / 2,4

Connectivité: WiFi 6, NFC, GPS, Bluetooth 5.0, USB Type C, 4G

Autres: lecteur d’empreintes digitales latéral, déverrouillage du visage, haut-parleurs stéréo AKG, Dolby Atmos

Batterie: 3300 mAh avec une charge rapide de 15 W et une charge sans fil de 9 W

Système d’exploitation: Android 10 avec One UI 2.0

Prix ​​et lancement

Le Galaxy Z Flip sera disponible en deux couleurs, noir et rose, et sera lancé sur ses premiers marchés prochainement 14 février, coïncidant avec le jour de l’amour et de l’amitié. Son prix de lancement sera 1380 dollars (environ 25700 pesos).

.