Voici le plus gros défaut de chaque modèle phare de voiture 2020

Presque tous les constructeurs automobiles ont une large gamme de véhicules parmi lesquels choisir. Les voitures se présentent sous différentes formes, tailles et présentent également diverses autres différences. Les voitures sont destinées à satisfaire tous les types d’acheteurs potentiels et il y en a pour tous les budgets. Certains modèles sont moins populaires que d’autres, mais les voitures qui reçoivent le plus de louanges et de publicité sont les modèles phares de chaque entreprise.

Les voitures phares sont le visage de la marque et elles sont toujours plus chères, luxueuses et ont de meilleures performances. Ils sont destinés à montrer ce que le reste de la marque a à offrir. Des véhicules tels que le Land Rover Range Rover, Cadillac Escalade, Audi A8 et Chevy Corvette ne sont que quelques-uns des modèles phares les plus populaires. Ce sont normalement les meilleures voitures disponibles de chaque marque mais parfois elles présentent quelques défauts.

33 Mercedes S65 AMG – Le moteur V12 n’est pas fiable

La Mercedes-Benz S65 AMG est la classe S la plus puissante. C’est également la 2e voiture la plus luxueuse de la marque en plus des Maybach. Il en coûte plus de 200 000 $ mais vaut le prix fort. Alors que la S65 est une voiture incroyable, le gros moteur biturbo V12 a des problèmes de fiabilité à long terme et est très coûteux à réparer.

32 BMW Série 7 – Grandes grilles moches

La BMW Série 7 est la voiture la plus luxueuse du constructeur automobile allemand et était la plus belle. Même si les performances et la technologie des voitures se sont améliorées, l’apparence a considérablement diminué et tout cela à cause de ces grosses grilles laides. Je ne sais pas pourquoi BMW les rend si grandes sur chaque voiture qu’elles fabriquent, mais elles ont l’air horribles.

31 Audi A8 – Le moteur manque de puissance

L’Audi A8 est la grande berline de luxe qui est équipée d’un intérieur incroyable, d’un look magnifique et d’une technologie à jour. Malheureusement, le moteur manque de puissance face à ses plus grands rivaux. Même l’A8 suralimenté, le S8 embarque moins de chevaux que le BMW M760i et le Mercedes Benz S65 AMG.

30 Maserati Quattroporte – Ne peut pas suivre ses rivaux

La Maserati Quattroporte est l’une des plus belles berlines de luxe et elle a un moteur construit par Ferrari, donc elle est assez rapide et se comporte bien. En plus de cela, il n’offre tout simplement pas assez pour rivaliser avec les autres voitures de la gamme de 100 000 $. Les Mercedes-Benz S550, Tesla Model S, Audi A8 et BMW Série 7 ont bien plus à offrir.

29 Mustang Shelby GT500: plus cher que ses concurrents

La Mustang est le visage de Ford depuis 1964, lorsque Carol Shelby l’a présentée au monde. C’est toujours la voiture de muscle la plus populaire de l’ère moderne et elle a beaucoup de forte concurrence. La Mustang Shelby GT500 2020 commence à 73 500 $ et est plus chère que la Camaro ZL1 et le Challenger et Charger Hellcat de Dodge.

28 Dodge Challenger Hellcat: lourd et difficile à manipuler

La Dodge Challenger Hellcat est l’une des voitures les plus importantes de cette génération. Il contient 707 chevaux et atteindra 0 à 60 mph en 3,4 secondes. Bien que cette énorme quantité de puissance soit agréable, la voiture est extrêmement lourde et pèse bien plus de 4 000 livres, elle a donc du mal à prendre des virages serrés.

27 Chevy Corvette C8: Vendre pour plus d’autocollant

La Chevy Corvette C8 a pris d’assaut le monde de l’automobile lorsqu’elle a été dévoilée. Il ne ressemble en rien aux modèles précédents et sa nouvelle configuration de moteur central a également fait tourner beaucoup de têtes. La voiture commence à 60 000 $, mais en raison de la très forte demande de ses concessionnaires, elle la vend bien sur des autocollants avec des prix supérieurs à 80 000 $.

26 Lexus LS500: une accélération décevante

Lexus est la marque de luxe de Toyota et la LS500 est la voiture la plus luxueuse qu’ils ont à offrir. C’est une grosse berline avec un grand style et beaucoup de matériaux fantaisie. Le principal problème avec la LS500 est sa performance, elle accélère comme toute autre berline moyenne et c’est décevant pour un véhicule qui démarre à 75 000 $.

25 Tesla Model S: pas aussi luxueux que les autres voitures dans sa gamme de prix

La Tesla Model S est un véhicule incroyable et sans doute la meilleure voiture de moins de 100 000 $. Il a une gamme électrique très éloignée, une grande quantité d’espace de chargement, un beau look et une technologie de premier ordre. Le seul inconvénient de la Model S est la qualité de l’habitacle, elle n’a pas le luxe des Mercedes Classe S, BMW Série 7 et Audi A8.

24 Lincoln Navigator: mauvaise consommation d’essence

Le Lincoln Navigator a subi un lifting il y a quelques années et ce fut un énorme succès. Il reste l’un des meilleurs grands VUS de luxe et une excellente voiture dans l’ensemble. Mais comme la plupart des VUS et surtout les grands, il a une très faible consommation d’essence à 16 mi / gal sur la route et 22 mi / gal sur l’autoroute.

23 Cadillac Escalade: ne gère pas bien

La Cadillac Escalade est le visage des VUS de luxe depuis plus d’une décennie. Il est célèbre pour être un véhicule gigantesque avec une grande calandre brillante et brillante dénudant l’emblème de Cadillac. En raison de sa taille massive, il ne gère pas très bien et a beaucoup de roulis quand il frappe des virages plus serrés.

22 Volvo XC90: système d’infodivertissement obsolète

Le Volvo XC90 est l’un des meilleurs SUV du marché. Il a fière allure, roule bien et a un intérieur plutôt agréable. Mais ce qui manque à la voiture, c’est la technologie. Le système d’infodivertissement de ce véhicule est obsolète et pourrait nécessiter une mise à niveau. L’écran est grand et a l’air bien, mais il a du rattrapage à faire avec ses concurrents.

21 Land Rover Range Rover: l’écran d’infodivertissement a des problèmes

Le Land Rover Range Rover a toujours été un symbole de classe, de style et de luxe. La voiture est excellente dans tous les aspects, mais elle a un problème majeur avec son écran d’infodivertissement. Il a tendance à ne pas répondre à certains moments et présente également des problèmes qui peuvent ennuyer le conducteur et les passagers de cette voiture.

20 Jeep Grand Cherokee: Qualité de conduite

Jeep est une marque qui ne fabrique que des VUS et à peu près tous sont d’excellents véhicules. Leur voiture phare est le Grand Cherokee et c’est l’un des VUS les plus populaires aux États-Unis. C’est génial dans beaucoup de choses, mais la qualité de conduite n’en fait pas partie. Il existe une option de suspension pneumatique et rend la conduite un peu plus dure qu’elle ne devrait l’être.

19 Chrysler 300: la voiture sera arrêtée l’année prochaine

La Chrysler 300 a été dévoilée pour la première fois en 2003 et elle est très populaire depuis sa sortie. Il avait un look unique qui ressemblait à une Rolls-Royce de la classe ouvrière et avait une belle quantité de puissance dans les modèles SRT. Malheureusement, Chrysler a annoncé qu’elle ne produirait plus la 300 et qu’elle cesserait officiellement de les construire fin 2020.

18 Porsche 911: un intérieur décevant

La Porsche 911 est l’une des voitures de luxe les plus populaires pour diverses raisons. Il tire beaucoup de puissance d’un moteur V6, léger, se comporte bien et a un aspect très distinct. Le prix de départ est d’environ 100 000 $ et l’intérieur ne se démarque pas des autres voitures de sa gamme de prix.

17 Kia Telluride: Manque d’espace au 3e rang

Le Kia Telluride a été un succès majeur pour l’entreprise. Il a un look un peu inhabituel mais toujours très joli. C’est un VUS de bonne taille avec une technologie impressionnante, une grande consommation d’essence et un bel intérieur. L’un des seuls défauts de cette voiture est l’espace dans la 3ème rangée et il est difficile d’adapter un adulte là-bas.

16 Hyundai Palisade: manque de garnitures

La Hyundai Palisade est une bonne voiture et elle a récemment reçu un lifting et les fans sont très excités. Il est assez grand pour accueillir trois rangées et peut transporter une quantité assez importante de marchandises. Un problème auquel les propriétaires potentiels doivent faire face est le manque de garnitures. La Palisade n’en a que trois et sans option hybride, la consommation d’essence sera également un problème.

15 Jaguar XJ: sera bientôt remplacée

La Jaguar XJ est une belle berline de luxe. Il existe depuis très longtemps mais malheureusement sa vie touche à sa fin. Jaguar cessera de produire la XJ et elle sera remplacée par quelque chose de mieux dans un avenir très proche. Une rumeur veut qu’une berline électrique prenne sa place selon CNET.

14 Alfa Romeo Gulia: sièges inconfortables

L’Alfa Romeo Gulia est une berline sport impressionnante remplie de luxe et de performances italiennes. La garniture Quadriofoglio développe 505 chevaux et est également plus légère. Même si le Gulia a un bel intérieur, les sièges sont en fait inconfortables pour les longs trajets.

13 GMC Yukon Denali: ne manœuvre pas bien dans les espaces restreints

Le GMC Yukon est l’un des plus gros VUS sur le marché. Il a tout l’espace dont vous pourriez avoir besoin et peut également remorquer beaucoup. La taille du Yukon est sa caractéristique la plus attrayante, mais aussi l’un de ses plus gros défauts. En raison de la taille massive et de la hauteur de conduite élevée, il peut être difficile de manœuvrer dans des espaces restreints et il est plus susceptible de tomber sur quelque chose.

12 Nissan Maxima: Manque d’espace sur la banquette arrière et le coffre

La Nissan Maxima est la meilleure berline à ce jour. Il s’agit d’une mise à niveau majeure des Versa, Sentra et Altima à bien des égards. Il est plus grand, plus rapide et a plus d’espace pour les passagers. Mais malheureusement, il n’a pas assez d’espace dans le coffre pour stocker une grande quantité d’articles.

11 MINI Cooper: un intérieur exigu

La MINI Cooper est une jolie voiture britannique miniature qui semble toujours faire tourner les têtes lorsqu’elle passe devant. C’est une bonne voiture et elle est assez fiable mais a un problème majeur que n’importe qui peut signaler après avoir regardé l’une de ces voitures. L’intérieur n’a pas beaucoup de place, donc les personnes plus grandes seront très mal à l’aise.

10 Honda Accord: problèmes de fiabilité

La Honda Accord est l’une des voitures les plus vendues et les plus courantes dans le monde. Il est abordable et a tout ce dont vous avez besoin dans une voiture de base. Elle est sujette à certains problèmes de fiabilité et nécessite un service plus souvent que d’habitude, ce qui est un peu étrange compte tenu de la fiabilité des autres voitures japonaises.

9 Toyota Avalon: manque d’espace libre

Toyota fabrique des voitures qui semblent durer toute une vie avec leur fiabilité et quand elles tombent en panne, elles sont relativement bon marché à réparer. L’Avalon est la Toyota la plus unique et c’est une berline plus longue avec un bel intérieur mais le dégagement pour la tête est plutôt limité de sorte que les personnes mesurant environ 6 pi 4 po ou plus se sentiront mal à l’aise.

8 Acura RLX: ne se démarque pas de ses concurrents

Acura fait de très beaux véhicules et ils sont faciles à repérer par le grand emblème Acura sur la calandre et les phares fantaisie. La RLX est leur berline phare et c’est une voiture solide mais ne fait rien pour se démarquer de sa forte concurrence. Avec un prix de départ de 54 000 $, il est à la hauteur de ses rivaux à prix similaires tels que le Mercedes-Benz C300, l’Audi A6 et la Cadillac CT6.

7 Volkswagen Arteon: les performances sont décevantes

La Volkswagen Arteon est la plus belle voiture du constructeur automobile allemand et c’est aussi la plus luxueuse. Il possède toutes les caractéristiques habituelles d’une berline de ce calibre, mais les performances pourraient être meilleures. Ajouter plus de puissance serait un bon début, mais c’est assez drôle de voir comment Volkswagen possède Audi, Lamborghini, Bugatti et Porsche mais a du mal avec les performances de leurs propres voitures.

6 Aston Martin DBS Superlegerra: en deçà des concurrents dans sa gamme de prix

L’Aston Martin DBS Superleggera est un beau véhicule qui contient un gros V12 et une note d’échappement agressive. Si une personne va dépenser 500 000 $ pour une voiture, ce serait probablement différent parce que le DBS a une forte concurrence dans sa gamme de prix. La Lamborghini Aventador S, la Ferrari 488 Pista et la 812 Superfast et la McLaren 765LT sont de bien meilleures options pour un prix similaire.

5 Ferrari 812 Superfast: manque d’espace dans le coffre

Ferrari fabrique des voitures de course pour la route depuis des décennies et elles ne cessent de s’améliorer. Le 812 Superfast est l’un de leurs meilleurs modèles à ce jour et il porte le nom de “superfast” pour une raison. Mais un défaut majeur du 812 est tout comme le reste des supercars, le manque d’espace sur le coffre. Ce n’est pas un gros problème car chaque propriétaire de Ferrari a probablement une autre voiture pour ranger les choses.

4 McLaren 720s: l’échappement n’est pas assez fort

La McLaren 720s est l’une des meilleures super voitures jamais créées. Il est incroyablement rapide, possède l’un des designs les plus uniques de tous les temps et un superbe intérieur. L’un des seuls défauts des 720s est la note d’échappement. Pour une voiture de ce calibre, vous vous attendriez à ce qu’elle soit vraiment bruyante, mais les gaz d’échappement d’origine sont plutôt calmes.

3 Lamborghini Aventador: mauvaise visibilité

La Lamborghini Aventador était la supercar la plus recherchée de la décennie. Lors de ses débuts, tout le monde est tombé amoureux du look et du moteur V12 odieusement bruyant. Toutes les quelques années, la voiture serait mise à niveau et la SVJ est la meilleure à ce jour. C’est la voiture de production la plus rapide sur la piste, mais la visibilité de la voiture est terrible. Il est difficile de voir à travers la vitre arrière et la voiture étant à moins de 4 pieds du sol, les angles morts sont extrêmement limités.

2 Rolls Royce Phantom: peut être trop grand pour certains espaces de stationnement

La Rolls-Royce Phantom est la voiture la plus luxueuse, élégante et confortable de tous les temps et elle conservera ce titre pour toujours. Il a fait peau neuve en 2019 et il a l’air incroyable. Son trait le plus distinctif est son et il pose un peu de problème. C’est une berline plus longue qu’une Ford Expedition et elle peut avoir du mal à s’adapter à certaines places de stationnement.

1 Bentley Mulsanne – Personne ne les achète réellement

La Bentley Mulsanne est sans doute la voiture la plus luxueuse sur le marché d’une des marques les plus prestigieuses et personne ne les achète jamais. Pour un prix de 380 000 $, la Mercedes Maybach S650 et tous les modèles Rolls-Royce en plus du Phantom sont des options moins chères et meilleures. Le Mulsanne cessera d’être produit et il est probable que le Bentayga deviendra le SUV phare.

