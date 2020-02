Voici le premier trailer de Amazing Stories

Dans les années 80, le grand Steven Spielberg a surpris de nombreuses personnes de l’époque avec une série d’histoires mêlant tristesse, étonnement et suspense à la télévision américaine. La série était connue sous le nom de Amazing Stories et la plupart des chapitres ont été écrits par Spielberg lui-même. Maintenant, le réalisateur chevronné est de retour avec un redémarrage de Amazing Stories pour le service de streaming Apple TV Plus.

Cet après-midi, Apple a présenté la première bande-annonce de sa nouvelle série homonyme Amazing Stories, et qui, comme la version originale, présentera des histoires de science-fiction, de fantasy et aussi d’horreur. La série originale a été diffusée sur NBC de 1985 à 1987 avec des épisodes de 25 minutes, à l’exception de quelques-uns qui ont duré 50 minutes. Il a eu deux saisons. Apparemment, cette réinvention de Amazing Stories commencera avec cinq histoires décrites comme “uniques”, dont une dans laquelle un grand-père (joué par le défunt) Robert Forster) découvrir qu’il a des super pouvoirs.

Voici la bande annonce:

Curieusement, la musique de fond d’Amazing Stories parle de la mélodie originale créée par le compositeur John Williams de Star Wars. Les cinq premiers chapitres de la série seront présentés le 6 mars.

.