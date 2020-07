Voici le problème de la réaction des célébrités et de leurs fans aux allégations d’agression sexuelle

Au cours des deux dernières semaines, des célébrités masculines comme Justin Bieber, Ansel Elgort et Chris D’Elia ont été accusées d’inconduite sexuelle.

Ces trois personnalités publiques, jouissant de différents niveaux de renommée, ne sont que la dernière d’une longue série d’hommes accusés d’inconduite sexuelle depuis que le mouvement #MeToo – créé pour la première fois par l’activiste Tarana Burke en 2006 – a pris de l’ampleur en 2016, à la suite de Harvey Weinstein Cas.

Dans les trois cas, les réclamations ont d’abord été faites dans l’un des espaces les plus publics sur Internet, Twitter.

Comme pour son personnage de You, le comédien D’Elia a été accusé d’inconduite sexuelle par plusieurs femmes qui l’auraient harcelé alors qu’elles étaient mineures. Bieber et Elgort ont tous deux été accusés d’agression sexuelle. Alors que le chanteur a été appelé pour avoir agressé deux femmes dans deux incidents distincts en 2014 et 2015, l’acteur Baby Driver a été accusé d’avoir violé une fille de 17 ans avec laquelle il avait une relation de courte durée à l’âge de 20 ans.

Que se passe-t-il lorsque des hommes puissants traitent publiquement les plaintes pour agression sexuelle?

À première vue, il peut sembler que la plateforme que les accusateurs ont choisie pour partager leurs histoires sur des fils de discussion sollicite une réponse tout aussi publique. Qu’une réponse – que ce soit des excuses, un déni ou un hybride maladroit des deux, l’option la plus populaire pour traiter les plaintes pour agression sexuelle – devrait nécessairement avoir lieu aux yeux du public.

À la suite des accusations, D’Elia a fait une déclaration à TMZ tandis que Bieber et Elgort ont pris respectivement Twitter et Instagram.

« Je sais que j’ai dit et fait des choses qui auraient pu offenser les gens au cours de ma carrière, mais je n’ai jamais sciemment poursuivi des femmes mineures à aucun moment », a déclaré D’Elia à TMZ.

«Toutes mes relations ont été à la fois légales et consensuelles et je n’ai jamais rencontré ni échangé de photos inappropriées avec les personnes qui ont tweeté à mon sujet. Cela étant dit, je suis vraiment vraiment désolé. J’étais un gars stupide qui m’a ABSOLUMENT laissé prendre dans mon style de vie. C’est de ma faute. Ça m’appartient. Je réfléchis à cela depuis un certain temps maintenant et je promets que je continuerai à faire mieux « , a-t-il poursuivi.

Des excuses déroutantes visant à faire taire les survivants

Elgort a posté une note sur sa page Instagram, niant toutes les affirmations mais admettant avoir fantôme la femme qui l’accusait.

« Je ne peux pas prétendre comprendre les sentiments de Gabby mais sa description des événements n’est tout simplement pas ce qui s’est passé », a écrit Elgort, se référant au fil Twitter supprimé depuis par un compte sous le nom de « Gabby », où une femme l’a accusé de viol. .

L’acteur s’est excusé pour la façon dont il a mis fin à ce qu’il a décrit comme une relation «brève, légale et entièrement consensuelle». Il a admis qu’il avait fantôme Gabby, juste « cessé de lui répondre » et « disparu ».

« En repensant à mon attitude, je suis dégoûté et profondément honteux de la façon dont j’ai agi. Je suis vraiment désolé », a déclaré Elgort, dans ce que certains ont perçu comme des excuses non sincères et une tentative de jouer « l’ex-petite amie folle ». carte.

« Je sais que je dois continuer à réfléchir, à apprendre et à travailler pour grandir dans l’empathie », a-t-il ajouté.

Bieber est allé plus loin en déposant deux poursuites aux États-Unis contre les deux comptes Twitter sous les noms de «Danielle» et «Kadi». Le premier l’a accusé de l’avoir agressée sexuellement le 9 mars 2014 à Austin, au Texas, où Bieber est apparue au festival SXSW, tandis que le second a affirmé que Bieber l’avait violée dans sa chambre d’hôtel à New York en 2015.

Les rumeurs sont des rumeurs mais les abus sexuels sont quelque chose que je ne prends pas à la légère. Je voulais parler tout de suite, mais par respect pour tant de victimes qui traitent ces questions quotidiennement, je voulais m’assurer d’avoir rassemblé les faits avant de faire une déclaration. – Justin Bieber (@justinbieber) 22 juin 2020

La pop star a nié toutes les réclamations et a fourni des « reçus » montrant où il se trouvait et prouvant apparemment que les crimes présumés n’avaient pas eu lieu.

Chaque plainte pour abus sexuel doit être prise très au sérieux et c’est pourquoi ma réponse était nécessaire. Cependant, cette histoire est en fait impossible et c’est pourquoi je travaillerai avec Twitter et les autorités pour engager des poursuites. – Justin Bieber (@justinbieber) 22 juin 2020

Bien que Bieber reconnaisse l’importance de croire tous les survivants, il déclare également que l’histoire est «factuellement impossible», générant de la confusion sur ce que signifie être du côté des survivants.

Comment les célébrités devraient-elles traiter les réclamations pour agression sexuelle?

Alors que les projecteurs sur #MeToo semblent avoir tout le monde sur la même longueur d’onde quand il s’agit de croire les survivantes sur le plan théorique, il y a toujours des problèmes avec la façon dont les plaintes pour agression sexuelle sont traitées au quotidien. Cela est particulièrement dangereux sur Internet, où il n’y a pas de perception immédiate du contenu que les utilisateurs diffusent.

Avant que les célébrités ne se prononcent publiquement, les femmes qui avaient pris la parole avaient été critiquées, beaucoup remettant en question la véracité de leurs histoires et les soumettant même à de nouveaux abus en ligne. Que Bieber, Elgort, D’Elia et d’autres soient ou non innocents, choisir de franchir les prochaines étapes de la conversation sur les agressions sexuelles dans une telle dimension publique ne fait que renforcer le déséquilibre des pouvoirs entre eux et leurs accusateurs.

« [Those accused] peut dire: «Ce que vous dites ne ressemble pas à ce que je sais être, mais je veux comprendre pourquoi vous vous sentez ainsi», »Jennifer J. Freyd, PhD, fondatrice et présidente du Center for Institutional Courage et professeur de psychologie à l’Université de l’Oregon, suggéré dans une interview à Refinery29.

« Reconnaître qu’il s’agit de questions graves et importantes et inviter au dialogue est une bonne approche. »

Pourquoi est-il si difficile pour les fans de tenir leurs favoris responsables?

Des personnes célèbres utilisant leur plate-forme pour faire taire les survivants donnent également un laissez-passer à leurs partisans pour diriger des abus plus décontractés contre les accusateurs, transformant le dialogue en un discours déclenchant unidimensionnel. Sans surprise, ce qui s’est produit avec Elgort et Bieber en particulier. Leurs fans les plus dévoués ont attaqué les femmes qui avaient porté les accusations, rejetant leurs histoires comme rien de plus que de la fanfiction et réitérant à quel point les belles stars attrayantes ne feraient jamais cela.

C’est encore un autre exemple où des célébrités, pour la plupart des hommes, sont tenues au-dessus de la loi et sont soutenues par des fandoms délirants, aveuglés sur la possibilité de les tenir responsables.

« […] nous sommes tous le reflet de la culture dans laquelle nous existons; et parce que nous existons dans une culture de viol, il serait logique qu’un fandom réponde en fonction de cette culture. Je ne vois pas cela comme une anomalie – je pense que c’est simplement un reflet de l’époque dans laquelle nous existons actuellement », a déclaré à Flare Zanab Jafry, spécialiste de la violence sexuelle à Toronto.

Elle a également suggéré que donner la priorité aux survivants devrait devenir la norme et non un événement au cas par cas.

« Nous sommes tous membres d’une communauté qui essaie de construire une culture de consentement », a poursuivi Jafry.

« Je pense que c’est là que les gens se trompent ou qu’ils se retrouvent à regarder trop profondément les écarts ou les détails [in individual cases]. Ce qui est vraiment plus important dans cette situation, c’est que lorsque nous disons que nous croyons les survivants, nous essayons de construire un monde où les personnes qui ont été blessées peuvent se manifester en toute sécurité. »

