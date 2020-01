Voici le spectacle fantastique épique qui pourrait enfin remplacer «Game of Thrones» – .

Lorsque Game of Thrones a pris fin en mai, il a laissé un énorme vide qui doit être rempli. Plusieurs séries télévisées ont fait leurs débuts dans le même genre que les prétendants, et certaines d’entre elles ont été assez bonnes. HBO a lancé His Dark Materials and Watchmen l’automne dernier, et Carnival Row d’Amazon a été publié même avant cela. L’hiver est ensuite venu avec la première saison de The Witcher, qui pourrait être la meilleure alternative Thrones du groupe. Cependant, il existe un autre rival Thrones qui pourrait devenir le remplaçant le plus excitant de Game of Thrones. C’est la série télévisée Lord of the Rings d’Amazon actuellement en production, et la distribution principale vient d’être confirmée.

La nouvelle série télévisée servira de préquelle à la première trilogie du Seigneur des Anneaux, et elle est basée sur une période d’aventures différente du riche univers de la Terre du Milieu de J.R.R Tolkien. Il est cependant trop tôt pour discuter des détails de l’intrigue ou des spoilers, car la série n’a même pas commencé à tourner.

Au TCA cette semaine, Amazon vient de révéler le casting principal de la série. Per Deadline, le casting comprend Robert Aramayo (Behind Her Eyes), Owain Arthur (The One and the Only Ivan), Nazanin Boniadi (Hotel Mumbai), Tom Budge (The Proposition), Morfydd Clark (His Dark Materials), Ismael Cruz Córdova (Mary Queen of Scots), Ema Horvath (Like.Share.Follow), Markella Kavenagh (The Cry), Joseph Mawle (Game of Thrones), Tyroe Muhafidin (Two Sands), Sophia Nomvete (Vice Versa), Megan Richards (Wanderlust ), Dylan Smith (I Am The Night), Charlie Vickers (Medici: Masters of Florence) et Daniel Weyman (Great Expectations).

“Après avoir entrepris une recherche mondiale approfondie, nous sommes enfin ravis de révéler le premier groupe de brillants interprètes qui participeront à la série Le Seigneur des Anneaux d’Amazon”, ont déclaré les showrunners J.D. Payne et Patrick McKay dans un communiqué. “Ces femmes et ces hommes au talent exceptionnel sont plus que nos acteurs: ce sont les nouveaux membres d’une famille créative en constante expansion qui travaille maintenant sans relâche pour redonner vie à la Terre du Milieu aux fans et au public du monde entier.”

Fait intéressant, quelques rôles clés n’ont pas encore été attribués, mais nous n’avons aucune idée de ce qu’ils sont ou des acteurs envisagés pour eux. La date limite indique que le tournage commencera le mois prochain et que la lecture des tableaux est déjà en cours en Nouvelle-Zélande. Pour plus de détails sur le casting du Seigneur des Anneaux, consultez la couverture de Deadline.

Source de l’image: New Line Cinema

.