Voici le teaser de Rurouni Kenshin: Final Chapter

Le dernier chapitre de la saga du film de Rurouni Kenshin prendra fin en juillet et aujourd’hui Warner Bros Japan a publié la bande-annonce. Rurouni Kenshin Saishūshō The Final (The Final / The Beginning) est le nom du quatrième film de la saga qui a débuté en 2012 (Rurouni Kenshin Part I: Origins) et qui est devenu la série de films la plus regardée au pays. soleil levant.

Dans les images, nous sommes en avance sur le combat du célèbre Samurai X avec Enishi, un puissant marchand d’armes et nous savons que l’histoire sera racontée derrière les marques sur le visage de Rurouni Kenshin.

Rurouni Kenshin Saishūshō La finale sera dirigée par Keishi Ōtomo et mettra en vedette le retour de Takeru Satoh au rôle de Kenshin Shimura. Le synopsis du film est le suivant:

«Dans le passé, Himura Kenshin craignait d’être une épée humaine, mais avec le début d’une nouvelle ère, il a vécu une vie tranquille sans utiliser son épée, l’épée à lame inversée. Kenshin, qui a combattu sans précédent dans un combat sans fin pour éviter le plan de renversement du Japon prévu par l’ennemi fou, Shino Shimizu, vivait paisiblement au Kamiya Dojo. Cependant, soudain, une série d’attaques ont été lancées dans le centre de Tokyo, menaçant la vie de Kenshin et de ses amis. Qui faites-vous vraiment pour quoi? Il est en grande partie lié au passé de peau d’épée qui n’a jamais été révélé, et mène au mystère d’une croix qui ne disparaît jamais.

Ensuite, nous continuerons avec «Rurouni Kenshin-The Final Chapter: The Beginning», qui aborde le mystère de la «blessure croisée» qui n’a jamais été racontée. Dessinez les deux âges de la fin du soulèvement et de la nouvelle ère après la restauration de Meiji! Le point culminant de l’histoire de “Rurouni Kenshin” dessiné à travers deux œuvres. Tout “Rurouni Kenshin” est ici. “

.