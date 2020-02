Voici le top 10 des nouvelles émissions que tout le monde regarde en ce moment sur Netflix et TV – .

Je sais que je suis très, très tard dans le match, mais je viens de commencer à regarder The Mandalorian et c’est tellement bon. J’étais un grand fan des films originaux de Star Wars quand j’étais enfant, mais rien de ce qui est sorti après les trois originaux ne m’a vraiment séduit. Certains d’entre eux sont divertissants, bien sûr, mais pour moi, ils n’ont vraiment pas l’impression que les originaux avaient. Les histoires ne sont pas aussi intéressantes, les personnages ne sont pas aussi convaincants, et l’écriture n’est tout simplement pas à la hauteur de ce que nous attendons des films à succès ces jours-ci. Cela dit, The Mandalorian est une histoire complètement différente. Il vous attire dès le départ et ne cesse de s’améliorer. Si vous êtes abonné à Disney + et que vous ne l’avez pas déjà regardé, vous devez vraiment le vérifier même si vous êtes comme moi et que vous n’êtes pas un fan des films Star Wars. Si vous n’avez pas Disney + ou si vous n’êtes pas loin derrière comme moi et que vous avez déjà vu l’émission, ne vous inquiétez pas car il y en a beaucoup plus à regarder.

Ceux d’entre vous qui suivent les nouveautés et qui ne prennent pas de retard comme moi sont sans aucun doute à la recherche des dernières et meilleures nouvelles émissions à découvrir. Si vous êtes en train de débattre de la série pour commencer à regarder la frénésie, il est temps de se tourner vers l’esprit ruche d’Internet pour obtenir des conseils.

Les personnes qui utilisent l’application TV Time sur iOS ou Android savent que c’est l’un des meilleurs moyens de garder une trace de toutes les différentes séries que vous regardez sur toutes les plateformes, de la télévision traditionnelle et Netflix aux chaînes premium comme HBO, Amazon Prime Video, Disney + et tous les autres streamers haut de gamme. Au-delà de cela, cependant, c’est aussi un excellent moyen de voir ce que tout le monde regarde.

La société derrière l’application TV Time anonymise ses données et l’utilise pour compiler des listes hebdomadaires qui mettent en évidence les différentes émissions que les gens regardent de façon excessive. Si vous vous demandez quoi vérifier ensuite, ces listes sont toujours un excellent point de départ.

La liste de cette semaine, comme la plupart des rassemblements de TV Time, est dominée par Netflix. Cinq des 10 émissions les plus populaires de cette semaine sont des originaux de Netflix, y compris les émissions dans les spots # 1 et # 2. La première saison de Ragnarok arrive au # 1 cette semaine, tandis que la nouvelle saison de BoJack Horseman propulse le spectacle au # 2. La nouvelle émission de Netflix, octobre, Faction est n ° 5 sur la liste de cette semaine, Rise of Empires: Ottoman est n ° 6 et Money Heist arrive en n ° 10. Cela couvre toutes les émissions de Netflix qui se sont classées parmi les 10 premières dans le dernier tour d’horizon TV, et vous pouvez voir le reste de la liste ci-dessous.

