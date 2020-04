Voici le top 10 des nouvelles émissions que tout le monde regarde sur Netflix et TV – .

Qu’est-ce que tout le monde regarde à la télévision et en streaming sur des services populaires comme Netflix en ce moment? C’est une excellente question et nous sommes là pour vous montrer la réponse.

La liste des 10 meilleures nouvelles émissions de cette semaine que tout le monde regarde en ce moment est une fois de plus dominée par Netflix, mais il y a une grosse surprise dans la première place.

ESPN n’est jamais apparu sur aucune des listes de TV Time des séries les plus regardées, mais ses nouvelles docuseries fascinantes The Last Dance ont catapulté la chaîne sportive dans la première place cette semaine.

Existe-t-il encore du temps en quarantaine de coronavirus? Une grande partie du pays est à l’abri depuis plus d’un mois maintenant, et les personnes responsables parmi nous savent que nous avons un long chemin à parcourir. Certains États envisagent déjà de rouvrir des entreprises non essentielles, ce qui semble à première vue une bonne idée étant donné qu’une grande partie de l’économie est au point mort. Lorsque d’énormes deuxièmes vagues d’infections au COVID-19 balayent ces États et qu’ils sont obligés de tout fermer à nouveau pour une période encore plus longue, ils se rendront compte que la décision a été sans aucun doute terrible.

La plupart d’entre nous seront en effet coincés chez eux pendant un bon bout de temps, ce qui signifie que nous devons trouver de nouvelles façons de nous occuper. Inutile de dire que cela implique souvent de regarder la télévision ou de diffuser des films et des émissions sur des services comme Netflix. Si vous vous demandez dans quelles nouvelles émissions tout le monde s’intéresse en ce moment, ne cherchez pas plus loin, car vous trouverez ici les 10 meilleures séries que les gens regardent cette semaine.

TV Time est une application utilisée par des millions de personnes pour suivre les émissions qu’elles regardent. Les développeurs derrière l’application iOS et Android populaire prennent ensuite toutes ces données, les anonymisent et les utilisent pour nous dire quelles émissions sont les plus populaires en ce moment. La liste de cette semaine est encore une fois dominée par la série originale de Netflix, comme nous nous y attendons tous, mais il y a en fait une énorme surprise au n ° 1: ESPN a fait sa toute première apparition dans le top-10 du TV Time, et il a tourné tout en haut de la liste.

C’est vrai, une émission ESPN originale est n ° 1 cette semaine. Comme beaucoup d’entre vous l’ont déjà deviné, nous parlons des docuseries The Last Dance. La série suit la saison 1997-1998 des Chicago Bulls et elle est absolument fascinante. Et presque aussi surprenant que ESPN au # 1 est le fait que le service de streaming TV d’Apple, presque oublié, a une émission dans le spot # 2 – Défendre Jacob.

Spin-off de Locked Up Vis a vis: El oasis n’est pas surprenant # 3 et la récente sortie d’une nouvelle saison de l’émission Netflix de Ricky Gervais After Life a propulsé l’émission au # 4 de la liste de cette semaine. C’est bien, mais c’est en quelque sorte encore plus déprimant que la première saison. La maison des fleurs sur Netflix est n ° 5 cette semaine et The Last Kingdom est n ° 6, qui est également sur Netflix.

La nouvelle émission de Zoey, la liste de lecture extraordinaire de Zoey, arrive au 7e rang, tandis que Too Hot To Handle de Netflix arrive au 8e rang alors que Netflix continue de jouer à la télé de merde comme The Bachelor et à peu près tout sur MTV ces jours-ci. Bob’s Burgers est à la 9e place de la liste des horaires télévisés de cette semaine, et The Masked Singer de Fox la termine à la 10e place. Voici un bref résumé pour vous:

La dernière danse (ESPN)

Défendre Jacob (Apple TV +)

Vis à vis: El oasis (Fox)

Après la vie (Netflix)

La maison des fleurs (Netflix)

Le dernier royaume (Netflix)

Liste de lecture extraordinaire de Zoey (NBC)

Trop chaud à gérer (Netflix)

Bob’s Burgers (Fox)

Le chanteur masqué (Fox)

