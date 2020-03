Voici les 10 émissions les plus regardées par tout le monde cette semaine sur Netflix et TV – .

Netflix a terminé 2019 si fort, mais il semble qu’il ait réussi à démarrer 2020 encore plus fort. Décembre en particulier a été un mois monstre pour le géant des médias en streaming, avec des sorties très médiatisées qui comprenaient une nouvelle saison de Lost In Space, le documentaire choquant Don’t F ** k With Cats, le film nominé aux Oscars Marriage Story, et bien sûr, la première saison de The Witcher, qui s’est avérée être l’une des émissions les plus populaires de Netflix. Vous devriez certainement parcourir toutes les versions originales de Netflix de décembre car il y a de fortes chances que vous ayez raté quelque chose d’énorme … mais ensuite janvier a commencé tout aussi fort avec des versions comme Messiah, Ragnarok, une nouvelle saison de Chilling Adventures of Sabrina et la seconde moitié de La dernière saison de BoJack Horseman. Et en ce qui concerne la programmation de Netflix de séries et de films originaux en février, tout ce que vous devez savoir, c’est qu’une série qui a été créée le 7 février est toujours l’une des émissions les plus regardées en ce moment, près d’un mois plus tard. C’est vrai, le nouveau spectacle fantastique épique Locke & Key est n ° 3 sur la liste des 10 émissions les plus populaires de cette semaine, et un autre nouvel original de Netflix a volé la première place en tête de liste.

La première saison de Locke & Key était vraiment formidable, et vous devriez certainement la regarder si vous ne l’avez pas déjà fait. La bande-annonce donne l’impression que l’émission a un peu une ambiance CW – pas qu’il y ait quelque chose de mal avec CW – mais nous pouvons vous assurer que cela n’a rien à voir avec une émission CW. La valeur de la production est excellente, l’écriture est formidable, le jeu est bien mis à part une performance (pourquoi diable ont-ils écrit Dodge comme ça?!), Et l’histoire est exceptionnelle. Que vous soyez ou non un fan des romans graphiques, vous devez regarder le spectacle. Mais il y a une autre série originale de Netflix que vous devriez probablement regarder en premier, et elle vient juste d’être diffusée à la première place de la liste des émissions les plus regardées cette semaine.

I Am Not Okay With This a été créé par Jonathan Entwistle, qui a également créé End Of The F *** ing World. Il a un style et une sensation très similaires, et il se concentre également sur les épreuves et les tribulations des adolescents en difficulté. Cette fois-ci, cependant, il y a une tournure surnaturelle: la protagoniste Syd découvre qu’elle a des super pouvoirs qu’elle ne peut pas contrôler.

Le retour de l’émission Altered Carbon de Netflix est n ° 4 sur la liste cette semaine, et le géant du streaming a également deux autres émissions dans le top 10. L’un est l’éducation sexuelle au n ° 8, et l’autre est Love Is Blind au n ° 10. Quant au reste de la liste, vous trouverez des amis éternels préférés dans la fente n ° 2, Brooklyn Nine-Nine et Grey’s Anatomy aux n ° 5 et n ° 6, les Vikings de History Channel au n ° 7 et CW de Riverdale au n ° 9. Voici comment tout se déroule dans l’ordre:

Je ne suis pas d’accord avec ça (Netflix)

Amis (NBC)

Locke & Key (Netflix)

Carbone modifié (Netflix)

Brooklyn Nine-Nine (NBC)

Grey’s Anatomy (ABC)

Vikings (History Channel)

Éducation sexuelle (Netflix)

Riverdale (CW)

L’amour est aveugle (Netflix)

Quant à la façon dont la liste est déterminée, nous devons remercier le développeur derrière l’application populaire iPhone et Android TV. L’application est utilisée par des millions de personnes pour suivre les émissions qu’ils regardent chaque semaine, et chaque fois que quatre épisodes ou plus sont marqués comme regardés dans la même journée, TV Time le voit comme une frénésie. Ce n’est évidemment pas une science exacte, mais c’est l’une des meilleures jauges que nous ayons lorsque nous essayons de déterminer les émissions les plus populaires sur une base hebdomadaire.

