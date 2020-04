Voici les 5 films de Lindsay Lohan que vous pouvez regarder sur Disney + dès maintenant

Lindsay Lohan est un nom que tout le monde connaît. Que vous pensiez d’abord à The Parent Trap ou à sa carrière musicale, la nostalgie que le travail de Lohan apporte est immense. Même si elle n’a pas été dans un grand film récemment, son travail y porte toujours du poids. Elle a joué avec certains des plus grands noms et dans certains des films Disney les plus mémorables. Que ce soit sur Disney Channel ou dans les salles de cinéma, Lohan a eu une assez bonne relation avec le studio pendant un certain temps. Si vous avez hâte de regarder la fin des années 90, Lohan au début des années 2000, Disney + a quelques films que vous adorerez.

Lindsay Lohan lors de la première de «Freaky Friday» au El Capitan Theatre à Hollywood, Californie, États-Unis | Albert L. Ortega / WireImage

«Le piège des parents»

Avez-vous déjà souhaité avoir un jumeau secret avec qui vous pourriez tout faire et qui était votre double exact? Les ravages que vous pourriez causer? Eh bien, Lohan a joué les deux personnages Hallie et Annie, deux filles qui pensaient qu’elles étaient des enfants singuliers dans leurs ménages monoparentaux (Hallie avec son père en Californie, Annie avec sa mère à Londres). Mais ils sont envoyés dans le même camp d’été et sont horrifiés de découvrir qu’ils sont des sosies. Ils sont de vrais rivaux au début jusqu’à ce qu’ils finissent par comprendre qu’ils sont sœurs. Et, bien sûr, le «piège» ici est de rassembler leurs parents.

‘Confessions d’une Reine de Drame Adolescent’

Certains des exploits récents de Lohan sont un peu là-bas, et son personnage Lola dans Confessions of a Teenage Drama Queen est juste là avec elle quand il s’agit de farfelu. Lola est la définition de la reine du drame (duh) et crée une scène ou une production à partir de tout. Elle est tout aussi obsédée par son groupe de rock préféré qu’elle l’est un jour à Broadway. Elle, bien sûr, gagne la haine de la fille populaire et creuse un énorme trou pour elle-même avec son mensonge compulsif. Mais elle finit par faire un grand spectacle.

‘Horrible vendredi’

Un autre remake comme The Parent Trap, Freaky Friday stars Lohan et Jamie Lee Curtis en tant que fille et mère qui sont complètement opposés. Lohan est Anna, une passionnée de punk rock qui aime cette esthétique, tout en faisant son propre truc loin de ce que pense sa mère. Curtis est sa maman, Tess, une thérapeute très tendue qui aime les choses à sa façon ou sur l’autoroute. Ils changent de corps et passent un moment horrible à cause de leurs vies très différentes. Mais Tess apprend une leçon précieuse en écoutant ce que vos enfants vous disent. Ils ont tous les deux un peu plus de respect pour les problèmes de l’autre.

«Herbie entièrement chargée»

Herbie est une Volkswagen Beetle sensible de 1963 qui a son propre esprit sauvage. Pensez, si vous avez mélangé Bumblebee de Transformers avec R2-D2, sauf qu’il n’y avait pas de missions de changement de forme ou extraterrestres en cours. Il est là depuis les années 60 et Maggie, le personnage de Lohan, le trouve dans un dépotoir. Elle le reçoit comme cadeau de fin d’études et il commence à mettre les choses en mouvement pour elle. Elle est issue d’une famille de course mais son père lui interdit de le faire car c’est dangereux. Herbie a une meilleure idée.

‘Avoir un indice’

En remontant jusqu’en 2002, Lohan a joué Lexy dans ce DCOM, alias Disney Channel Original Movie. Lexy est une enfant riche à Manhattan, New York City, et est l’expert pour obtenir des scoops pour la chronique et le journal de son lycée. Elle rompt une histoire en publiant une photo de l’un de ses professeurs dans le journal lui-même, ce qui entraîne sa disparition. Avec ses amis, dont Jen (Brenda Song), elle doit comprendre pourquoi deux de ses professeurs participent à cette activité suspecte.