Voici les conseils de Marie Kondo pour réussir à survivre à la quarantaine

De nos jours, de nombreuses personnes commencent la mise en quarantaine dans la situation que nous vivons, en particulier après les indications du gouvernement fédéral, qui a invité tous les gens à rester chez eux pour empêcher la propagation massive du coronavirus dont on parle beaucoup. Ici, nous vous avons donné quelques conseils pour que vous puissiez faire un bureau à domicile et même des séries ou des concerts que vous pouvez jouer en attendant que tout cela se produise, cependant nous manquions des indications d’une femme importante, Marie Kondo.

Oui, le fanatique de l’ordre et de la propreté, ainsi qu’un écrivain du livre La magie de l’ordre et protagoniste du programme Ranger avec Marie Kondodécidé profitez de ces journées pour donner quelques conseils et astuces à l’humanité sur la façon de garder nos maisons en harmonie pour tous ceux qui doivent travailler ou simplement passer leur temps à la maison. Et la vérité est que nous en avions vraiment besoin en ce moment quand nous avons la maison à l’envers, jiar jiar.

Dans une interview que Quartz a faite avec la star de la télévision et des médias sociaux, il a déclaré que J’étais prêt pour des moments comme çae, même s’il vit maintenant avec sa famille à Los Angeles a dû traverser des catastrophes dans son Japon natal, comme le tremblement de terre et le tsunami de Tōhoku en 2011C’était donc presque un morceau de gâteau pour une personne aussi organisée et expérimentée comme elle.

Ils se souviennent peut-être de Marie Kondo pour sa méthode KonMari – un système qui consiste à jeter comme s’il n’y avait pas demain des objets ou des articles qui ne «réveillent pas la joie» dans nos maisons – cela peut sembler moins nécessaire au moment où la plupart recherchent de la nourriture et des produits de base pour s’approvisionner ces jours, mais elle recommande de faire cela, de chercher toutes les choses qui ne nous servent plus et de faire le travail de nettoyage ou d’organisation, qui au-delà de tout commander pourrait fonctionner pour tous ceux qui ont le besoin de calmer leur anxiété et de ne trouver aucun autre moyen de se libérer .

N’achetez pas de nourriture comme s’il n’y avait pas de lendemain

Depuis que le coronavirus a commencé à sonner dans le monde – en particulier dans notre pays -, il est courant de voir dans de nombreux centres commerciaux que de nombreuses personnes achètent des choses comme de la nourriture, du papier hygiénique et des produits de nettoyage en quantités industrielles, cependant, on leur a dit qu’il était important que tout le monde ait la possibilité de ramener un peu de tout à la maison.

Marie Kondo nous dit que Il est important avant de prendre d’assaut le super chèque très bien tout ce que nous avons dans notre placard ou où nous gardons notre nourriture, faites l’inventaire de tout ce que nous avons déjà, jeter tous les aliments périmés et organiser les articles pour pouvoir les voir clairement avant de se lancer dans le super. Et en ce qui concerne le papier toilette … cela dit pratiquement la même chose, que nous soyons prudents et achetons le nécessaire, alors ne soyez pas coincé.

Et le bureau à domicile, chère Marie?

Bien sûr, il ne pouvait pas partir sans nous donner un pourboire pour faire un bureau à domicile et travailler avec succès à la maison, car la grande majorité estime qu’il n’est pas aussi efficace dans son travail qu’il l’était dans son bureau, cependant Marie Kondo dit que vous avez besoin d’un espace professionnel clair ainsi que nos esprits. Dans son livre Joie au travail: organiser votre vie professionnelle – co-écrit avec le professeur d’administration de l’Université Rice Scott Sonenshein – ils disent que Il est vital d’avoir tout en ordre dans la place dédiée dans nos maisons pour travailler.

Si vous pensiez pouvoir danser comme des génies comme Steve Jobs, Tony Hsieh ou Albert Einstein –Qui a dit que leurs bureaux étaient un désastre total–, tu as complètement tort. Selon Mlle Marie Avoir un bureau gratuit où vous n’avez que l’essentiel comme votre ordinateur, vos papiers importants et votre téléphone portable peut vous aider à penser clairement. et ne vous inquiétez pas lorsque votre patron vous envoie des e-mails.

Et puisque nous parlons de courriels, Marie Kondo souligne également que ces mesures d’organisation et de libération des lieux sont appliquées à cet effetil est donc temps de vérifier chacun des e-mails qui arrivent, archivez-les par importance, réponds-leur dans l’instant et omettez toutes les notifications que vous avez sur WhatsApp.

Mais au-delà d’avoir tout rangé et en tant que musée, elle dit qu’il est important de suivre le modèle de n’avoir rien de plus que ce qui est nécessaire avec nous pour éviter le désastre des choses qui nous entourent. Pour conclure, Marie Kondo dit que l’acte de nettoyer ce qui n’est pas nécessaire peut favoriser, sinon le bonheur, du moins la gratitude. Tenir chaque objet entre nos mains pour évaluer son quotient de joie et se souvenir que tous ces bons moments qu’il a apporté à nos vies.