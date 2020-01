Voici les dates de première CW 2020 pour vos émissions préférées en pause

Heureusement, nous vivons à une époque où il est facile de rattraper son retard

vos séries préférées en streaming

épisodes le lendemain ou tous à la fois. Mais si vous faites partie de ces gens qui

aime regarder chaque épisode pendant sa diffusion, puis en manquer un peut piquer un peu. Connaissance

cela, nous réalisons qu’il est difficile de suivre les finales et les retours de votre bien-aimé

montre sur The CW, alors voici une liste de leurs 2020

dates de première afin que vous puissiez planifier votre horaire en conséquence.

(L-R): Lili Reinhart, Cole Sprouse, KJ Apa, Camila Mendes et Casey Cott dans la première de la saison Riverdale | Robert Falconer / The CW

«Riverdale»

Que fait l’oncle d’Archie à Riverdale? Veronica gagnera-t-il

les guerres du rhum? Betty a-t-elle craqué à cause de l’hypnose «mandarine»? Les choses deviennent

à nouveau le 22 janvier à 20 h

‘Surnaturel’

La guerre avec Chuck / God continue le 23 janvier à 20 heures, mais

à partir du 16 mars, Supernatural sera diffusé le lundi. N’oubliez pas! alors

la finale de la série sera diffusée le lundi 18 mai.

‘Le flash’

“Crisis on Infinite Earths” se terminera le mardi 14 janvier

qui comprend Flash et d’autres héros. Branchez-vous à 20 h

‘Super Girl’

Les téléspectateurs se demandent dans quelle mesure la série va changer après “Crise”

étant qu’il y a encore des choses à régler avec les intrigues sur Kara,

Lena, et peut-être même Rama Khan. Regardez Supergirl à son retour en janvier

19 à 21 h

«All American»

Spencer a-t-il vraiment fini avec le football? Qu’en est-il de Billy

mariage? Découvrez All American à son retour le 20 janvier à 20 h.

La finale de la série se déroulera le 9 mars à 20 h.

‘Éclair noir’

Nous ne savons pas où en seront les choses après la «crise», mais Black

La foudre reviendra le 20 janvier à 21 h. La finale de la saison sera diffusée

9 mars à 21 h

«Katy Keene»

C’est le nouveau spin-off de Riverdale avec Lucie Hale

le personnage principal, et il sera présenté le 6 février à 20 h.

«DC’s Legends of Tomorrow»

Legends of Tomorrow ne faisait pas partie de la programmation de l’automne 2019,

donc le spectacle lancera sa nouvelle saison le 21 janvier à 21 h. après la conclusion

du crossover «Crise».

«Roswell, Nouveau-Mexique»

Les fans de Roswell ont longtemps à attendre, car l’étranger

le drame ne reviendra que le 16 mars, immédiatement après Supernatural

dans sa nouvelle tranche de lundi.

‘La Flèche’

Arrow prendra sa dernière révérence ce mois-ci, avec son

premier épisode de 2020 en avant-première le 21 janvier à 20 h Attention aux deux heures

événement final le 28 janvier.

«Legs»

L’ensemble d’adolescents surnaturels préféré de tous viendra

de retour pour combattre plus de monstres le jeudi 16 janvier à 21 h

«Nancy Drew»

La CW a décidé de prendre Nancy Drew pour un plein

saison, ce qui signifie un total de 22 épisodes se déroulera. La série revient

Mercredi 15 janvier à 21 h

«Batwoman»

Comme Nancy Drew, Batwoman a gagné une saison complète

commande et revient le dimanche 19 janvier à 20 h.

‘Charmé’

Les fans veulent savoir combien de temps il faudra aux Charmed Ones pour

récupérer leurs pleins pouvoirs, et si jamais ils trouveront la ruse d’Abigael. Être

prêt le 17 janvier à 20 h

‘Dynastie’

Qui est prêt pour plus de confrontations et de plans sales sur Dynasty?

Découvrez ce qu’Alexis et tout le monde font quand la série revient à The

CW le 17 janvier à 21 h